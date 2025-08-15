El paru namás aumentó en diez conceyos asturianos en xunetu
El desempléu al respeutive de xunu xubió n'Amieva, Illas, Mieres, Navia, Noreña, Peñamellera Baxa, Les Regueres, La Ribera, Siero y Villayón
Sixto Cortina (Traducción)
Xunetu foi un bon mes pal empléu n'Asturies, como demuestra'l fechu de que fuera la comunidá autónoma con un mayor descensu porcentual del paru rexistráu (del 2,6%, hasta los 48.429 desocupaos), según los datos que publicó l'INE va unos díes. Ello ye qu'en comparanza col mes anterior, el desempléu namás aumentó en diez de los 78 conceyos asturianos, a tenor del Serviciu Públicu d'Empléu del Principáu (Sepepa).
En concretu, el paru creció en xunetu nos siguientes conceyos: Peñamellera Baxa (un 16,67% más qu'en xunu ), Villayón (7,41%), La Ribera (6,57%), Amieva (4,55%), Illas (2,86%), Les Regueres (1,75%), Navia (1,39%), Noreña (1,39%), Siero (0,65%) y Mieres (0,25%).
Hubo, amás, cuatro conceyos del Occidente (carauterizaos pola so baxa población) que nun esperimentaron cambios nes sos cifres de paraos: Santiso d'Abres (con un total de 11), Taramundi (8), Vilanova d'Ozcos (13) y Yernes y Tameza (7).
Nel restu de la xeografía asturiana, el tirón de la campaña braniega sacó a un total de 1.296 persones de les llistes del paru. Los descensos porcentuales más intensos tuvieron llugar nos conceyos de Pezós (-33,33%), Grandas de Salime (-28,57%), Onís (-27,27%), Caravia (-26,67%) y Ponga (-23,81%).
Los mayores recortes en cifres absolutes diéronse en Xixón (294 desocupaos menos), Uviéu (-178), Avilés (-117), Llangréu (-83) y Samartín del Rei Aurelio (-79).
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
- El párroco que salvó el santuario de El Acebo, rodeado por el fuego: 'Me tocó sudar, pero no dudé
- Este es el 'rombo' central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza