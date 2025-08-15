El paru namás aumentó en diez conceyos asturianos en xunetu

Xunetu foi un bon mes pal empléu n'Asturies, como demuestra'l fechu de que fuera la comunidá autónoma con un mayor descensu porcentual del paru rexistráu (del 2,6%, hasta los 48.429 desocupaos), según los datos que publicó l'INE va unos díes. Ello ye qu'en comparanza col mes anterior, el desempléu namás aumentó en diez de los 78 conceyos asturianos, a tenor del Serviciu Públicu d'Empléu del Principáu (Sepepa).

En concretu, el paru creció en xunetu nos siguientes conceyos: Peñamellera Baxa (un 16,67% más qu'en xunu ), Villayón (7,41%), La Ribera (6,57%), Amieva (4,55%), Illas (2,86%), Les Regueres (1,75%), Navia (1,39%), Noreña (1,39%), Siero (0,65%) y Mieres (0,25%).

Hubo, amás, cuatro conceyos del Occidente (carauterizaos pola so baxa población) que nun esperimentaron cambios nes sos cifres de paraos: Santiso d'Abres (con un total de 11), Taramundi (8), Vilanova d'Ozcos (13) y Yernes y Tameza (7).

Nel restu de la xeografía asturiana, el tirón de la campaña braniega sacó a un total de 1.296 persones de les llistes del paru. Los descensos porcentuales más intensos tuvieron llugar nos conceyos de Pezós (-33,33%), Grandas de Salime (-28,57%), Onís (-27,27%), Caravia (-26,67%) y Ponga (-23,81%).

Los mayores recortes en cifres absolutes diéronse en Xixón (294 desocupaos menos), Uviéu (-178), Avilés (-117), Llangréu (-83) y Samartín del Rei Aurelio (-79).

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"