Baxa'l númberu d'ERE n'Asturies, anque los afectaos xuben un 72%
La comunidá rexistra 47 espedientes hasta xunetu, siete menos qu'un añu primero, pero los trabayadores despidíos xuben a 2.158
Sixto Cortina (Traducción)
Les empreses d'Asturies rexistraron un total de 47 espedientes de regulación d'empléu (ERE) ente xineru y xunetu d'esti añu, lo que supon siete menos que los executaos a estes altures del añu pasáu. Sicasí, la cantidá total de trabayadores afectaos disparóse un 71,9%, hasta los 2.158, frente a los 1.255 despidíos nel mesmu períodu de 2024.
Según estos datos, arrexuntaos pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (SADEI), los meses del añu en cursu con un mayor númberu de salíes fueron xineru (738), xunu (698) y xunetu (416), mentanto que, no que se refier a cantidá d'ERE aplicaos, los meses clave fueron xunu (14), abril (8) y xunetu (8). La mayor parte de los espedientes fueron por suspensión temporal de los contratos.
