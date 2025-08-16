L'Aeropuertu d'Asturies fai hestoria: supera'l millón de pasaxeros y esti ye'l perfil de los turistes

Asturies, paraísu del turismu. L'Aeropuertu d'Asturies algamó cifres históriques de tráficu nos primeres siete meses de 2025.

Ente xineru y xunetu, les instalaciones rexistraron 1.163.555 pasaxeros, lo que supon un incrementu del 2,8% al respeutive del mesmu periodu del añu pasáu y marca'l meyor entamu d'un añu dende la so apertura.

Según los datos de Aena, 1.160.069 d'estos viaxeros utilizaron vuelos comerciales. D'ellos, 897.182 correspondieron a rutes nacionales —un 1,6% más qu'en 2024—, mentanto que 262.887 optaron por vuelos internacionales, cifra que crez un bultable 6,9%.

Tipu de vuelos

Tocantes a l'actividá aérea, l'aeropuertu contabilizó 8.972 despegues y aterrizaxes ente xineru y xunetu, un 0,8% más que nel mesmu periodu del añu anterior. D'eses operaciones, 8.498 fueron vuelos comerciales: 6.460 domésticos (+0,7%) y 2.038 internacionales (+3,3%).

El mes de xunetu destacó especialmente nesti enclín al alza, con 208.648 pasaxeros —un 4,8% más qu'en xunetu de 2024— y 1.577 operaciones aérees, lo que supon un incrementu del 2,9%.

Esta crecedera afita al Aeropuertu d'Asturies como una infraestructura clave pa la conectividá de la comunidá, impulsada tanto pol turismu internacional como pola demanda d'enllaces nacionales.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"