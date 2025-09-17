Iniciativa pol Asturianu abre matrícula pa un cursu d'asturianu online de nivel inicial

L'asociación Iniciativa pol Asturianu abrió'l periodu de matrícula d'una nueva convocatoria de cursos d'asturianu. Va ser un nivel inicial, empobináu a persones ensin formación d'asturianu o con nivel baxu de conocencia. Los estudiantes que superen el cursu van algamar una acreitación de l'Academia de la Llingua Asturiana que certifica una formación d'asturianu.

El cursu va desendolcáse a distancia, al traviés d'una plataforma dixital, dende'l 6 d'ochobre al 18 d'avientu d'esti añu 2025 (50 hores llectives). El preciu de la matrícula ye de 75 euros. Les persones asociaes a Iniciativa pol Asturianu van beneficiase d'un descuentu y solo tienen qu'abonar 60 euros.

Cursu d'Iniciativa pol Asturianu / LNE

La formación va dividíse d'esti xeitu: 25 hores de tutoríes a distancia -de manera obligatoria-, otres 20 de trabayu autónomu y 5 hores complementaries que va proponer el tutor. Al final de la formación va facese una prueba.

Según la organización, la modalidá a distancia favorez l'autoorganización de los alumnos y permite-yos dir faciendo les actividaes, de manera más amañosa.

Les inscripciones pal cursu pueden cubrise nun formulariu na mesma páxina web d'Iniciativa pol Asturianu, onde tamién s'alcuentren toles condiciones pal mesmu, hasta'l 30 d'esti mes de setiembre.