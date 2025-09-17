Marta Mori d'Arriba, becada pa la V Residencia Asturies de Lliteratura col so proyectu "L'amor sombra"

La V Residencia Asturies de lliteratura qu'impulsa la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte yá tien residente pa esta edición: Marta Mori d'Arriba (Xixón, 1965), que va disponer d'un mes d'estancia n'A Coruña pa deselvolver el so proyeutu lliterariu en llingua asturiana.

El xuráu compuestu pol xestor cultural Dolfo Camilo Díaz, la escritora Patricia Suárez y el filólogu Luis Casteleiro decidió por unanimidá conceder nesti 2025 la beca a la escritora y estudiosa de la llingua y la lliteratura asturiana Marta Mori pol so proyeutu "L'amor sombra".

Nel so fallu, el xuráu destacó "l'ambición intelectual y artística grande d'una propuesta que bancia ente lo autobiográfico y lo artístico, combinando xéneros variaos (llírica, narrativa, ensayu y diariu) pa componer el rellatu retrospectivu y fragmentáu d'una historia d'amor y duelu".

La V Residencia Asturies de lliteratura

La beca Residencia Asturies de lliteratura asturiana tien como porgüeyu'l sofitu, promoción y estímulu de la creación en llingua asturiana col mayor rigor y escelencia. L'ayuda da-yos a escritores en llingua asturiana espaciu, tiempu, contestu y condiciones óptimes pa la escritura.

A la convocatoria pue presentase cualquier escritor o escritora en llingua asturiana o n'eonaviegu mayor de dieciocho años, con un llibru publicáu a lo menos.

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte sofita cada añu los gastos d'estancia de la persona que reciba la beca na Residencia 1863, allugada nel sitiu onde nació la Real Academia Galega y a pocos metros d'onde vivieron Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro o Pablo Ruiz Picasso, na ciudá gallega d'A Coruña.

Marta Mori d'Arriba y "L'amor sombra"

El proyeutu becáu tien como puntu de partida un diariu, na llinia del conocíu "Journal de deuil", de Roland Barthes (1979). Les entraes que se reproducen nel trabayu, fragmentaries y non siempre n'orde cronolóxicu, combínense con fragmentos de la obra mentada de Barthes y con poemes que se rellacionen temáticamente con ellos, ampliando per aciu de la escritura poética y de la traducción la espresión del duelu.

Marta Mori (Xixón, 1965) ye llicenciada y doctora en Filoloxía Hispánica pola Universidá d'Uviéu, miembru de númberu de l'Academia de la Llingua Asturiana y catedrática de Lengua Castellana y Literatura nel IES Xovellanos de Xixón. Ye direutora de la revista Lliteratura y foi ganadora de los premios "Teodoro Cuesta" y "Xuan María Acebal" de Poesía.

