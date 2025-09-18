El Ministeriu de Cultura pon l'horru nel rexistru de patrimoniu inmaterial

Como'l belenismu, la treshumancia o la Selmana Santa, los horros del norte de la Península Ibérica, esto ye, los de Galicia, Asturies, Lleón, Cantabria, Navarra y País Vascu, acaben d'entamar el camín pa que'l Ministeriu de Cultura los inscriba nel rexistru de "Manifestación representativa de Patrimoniu Cultural Inmaterial". L'espediente, publicáu esti día nel BOE, puede considerase un pasu previu y necesariu escontra la declaración de patrimoniu inmaterial universal y abre un camín pa incrementar la proteición d'estes construcciones y de les actividaes acomuñaes a elles.

El Principáu amosó esti día'l so contentu pol entamu del espediente y, sobremanera, pola forma en que'l Ministeriu cita y aplaude les polítiques culturales entamaes pol gobiernu asturianu como impulsu institucional. "Fuera yá del ámbitu puramente normativu", esplica la memoria, "tien singular trescendencia l'impulsu realizáu n'Asturies, que remató cola ellaboración del Plan del Horru (2023), qu'incorpora midíes centraes nos conteníos inmateriales de los horros".

La conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez celebró "esta reconocencia": "Amás de poner en valor el patrimoniu material, sorraya la importancia de les práutiques, saberes, usos y significaos que los horros encarnen na nuesa sociedá. Asturies lidera esti enfoque con visión y compromisu", declaró.

L'espediente tamién rescampla, más allá de los museos etnográficos qu'atienden a los horros, "el papel desempeñáu polos centros dedicaos n'esclusiva a los hórreos y cita, en concretu, los de la Casa l'Horru (Sietes) y el Centru d'Interpretación del Horru (Güeñu). Tamién se refier de forma espresa a l'Asociación Amigos del Horru Asturianu/Asociación del Horru Asturianu (2016).

Más allá de la salvaguarda de los mesmos horros y de midíes concretes pa inventariar tou esti patrimoniu, el Patrimoniu Cultural Inmaterial (PCI) refierse a los horros en cuantes que "vehículos y espresión simbólica d'identidaes y sentimientos de pertenencia". "Más allá de la so materialidá", esplica la memoria del Ministeriu, "actúen como depositarios y tresmisores de significaos culturales y sentimientos de pertenencia". "La so dimensión inmaterial manifiestase en conocencies y téuniques constructives de tresmisión oral, usos comuñales, regulaciones consuetudinaries, referencies na tradición oral, lo mesmo en celebraciones y práutiques culturales que los incorporen como elementu identitariu. Estos valores simbólicos configuren un capital cultural que contribúi a la cohesión social y al fortalecimientu de les identidaes locales y rexonales, calteniéndose vivu gracies a la interacción constante ente les comunidaes portadores y el bien, lo qu'asegura la continuidá y recreación de los sos significaos nel tiempu".

El Gobiernu asturianu aprovechó esti día pa destacar que destinó yá más de dos millones dende 2019 a la recuperación y espardimientu d'estos elementos etnográficos, que n'Asturies afáyense con nuna densidá de 2,83 construcciones por kilómetru cuadráu, siendo "una de les comunidaes nes qu'esti tipu d'arquitectura tien mayor dinamismu y raigón social", indicó la Conseyería.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"