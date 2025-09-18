La OFIL recupera nel Festival de Música Española de Lleón la obra de Blanco y Villar

La orquesta Uviéu Filarmonía torna esti vienres 18 de setiembre al Festival de Música Española de Lleón pa protagonizar la recuperación de dos obres d'entrambos dos compositores a caballu ente los sieglos XIX y XX: los lleoneses Pedro Blanco y Rogelio Villar. Del primeru, la sinfónica uvieína va entamar l'estrenu de "Castilla", na versión pa orquesta de Federico Moreno-Torroba Larregla. Nel casu de Villar, la OFIL va realizar la primer interpretación en tiempos modernos de la so creación "Paisaje montañés". El conciertu va desarrollase nel Auditoriu Ciudá de Lleón a les 19.30 hores.

Xuníu al compromisu d'Uviéu Filarmonía cola interpretación y espardimientu del patrimoniu musical español ta tamién el so sofitu a les muyeres creadores, que nesti programa traduzse na interpretación de la obra de la compositora uvieína Raquel Rodríguez (1980) "Albidum, camino hacia las estrellas". La "Fantasía española" pa clarinete y orquesta de Julián Bautista (1901-1961), con Enrique Pérez Piquer como solista; y les "Escenas andaluzas" de Tomás Bretón, na edición del catedráticu de Musicoloxía de la Universidá d'Uviéu Ramón Sobrino, completen el programa, que dirixe'l maestru José Luis López Antón.

De los autores de les obres qu'agora rescata OFIL, Pedro Blanco (1883-1919) foi un pianista, profesor, compositor ya intelectual nacíu en Lleón y fináu, con namás 35 años, en Porto. De Rogelio Villar (1837-1937) OFIL va interpretar "Paisaje montañés", composición fechada n'agostu de 1910. La única referencia que se tien de dalguna interpretación d'esta obra, según Miriam Ballesteros Egea, tuvo llugar en marzu de 1917.

