Víctor Manuel anuncia l'entamu de la so xira nueva n'Asturies: el 14 de marzu en Xixón
El vídeu de "Solo a solas conmigo" acompaña la salida a la venta de les primeres entraes
Sixto Cortina (Traducción)
El miércoles pasáu, na web oficial de Víctor Manuel (@www.victormanuel.es) el cantante de Mieres sacó a la venta les primeres entraes pa la so nueva xira y el so regresu a Asturies. El proyeutu "Solo a solas conmigo", single qu'acaba d'adelantar y del que yá s'estrenó un vídeu nel que puede vese al cantautor en paisaxes bien reconocibles d'Asturies, como'l Niemeyer, va tener la so primer parada nel Principáu en Xixón, el 14 de marzu de 2026.
Víctor Manuel va actuar na Llaboral, despúes d'estrenar esta xira una selmana primero, el 7 de marzu, nel Palaciu de Congresos de Santiago de Compostela.
El de Xixón va ser un conciertu únicu onde va presentar oficialmente'l so nuevu discu . "Solo a solas conmigo" garra'l relevu de les grandes xires que marcaron la so trayectoria y supon, amás, la nueva coleición de cantares del asturianu dende 2018, cuando publicó "Casi nada está en su sitio".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
