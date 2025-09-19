La Xira Didáctica ufierta esti cursu espectáculos n'asturianu y eonaviegu per 30 conceyos

Les conseyeres de Cultura, Política Llingüística y Deporte y d'Educación, Vanessa Gutiérrez y Eva Ledo, presentaron va unos díes la programación de la Xira Didáctica pal cursu 2025/2026, que sestuplica la ufierta de la edición anterior. Esta iniciativa va ufiertar un total de 76 funciones gratuites n'asturianu y eonaviegu, repartíes en 30 espectáculos y actividaes que van percorrer 30 conceyos asturianos.

El programa ta dirixíu al alumnáu de Primaria, Secundaria y Bachilleratu, y combina conteníos culturales y educativos cola mira de fomentar l'usu y conocencia de les llingües propies d'Asturies nel ámbitu escolar.

El Principáu ufierta al alumnáu de Llingua asturiana y lliteratura y d'eonaviegu una escoyeta de propuestes creaes pola industria cultural asturiana que combinen un conteníu educativu singular cola calidá artística y tán adaptaes a cada públicu oxetivu.

A les artes escéniques y propuestes musicales axúntense nesta convocatoria actividaes venceyaes al cine y al audiovisual, a la lliteratura y narración oral y a la cultura tradicional, ampliando'l númberu de disciplines del programa de la Xira, qu'empezó nel trimestre últimu del cursu pasáu cola programación de cinco espectáculos de compañíes y artistes asturianos.

La Xira va empezar con "Nueche d'ánimes/La pantasma" el 8 d'ochobre en Parres y va rematar el 18 de xunu que vien con "La neña de les trences al revés" en Cabranes.

Toles actividaes d'esti programa, que financia y xestiona la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte al traviés de la Sociedá Pública de Xestión y Promoción Turística y Cultural del Principáu d'Asturies, son gratuites y les places son limitaes. Los centros educativos namás van tener qu'asumir los costos que puedan ocasionar los desplazamientos, nel casu de que faiga falta.

El catálogu d'esta edición inclúi una variedá amplia de propuestes escéniques, musicales, audiovisuales y lliteraries, como "Amanda y les castañes máxiques", "Azul y la revolución de los colores", "El xardín d'Olivia", "Gasolina con capullos", "Pop Piquiñín", "Contos pra ser quen queras ser", "Bruxa. Cuntacuentos y taller de conxuros máxicos", "El Conciertín, conciertu didácticu de música tradicional", "Verdina. El día qu'una faba cósmica aterrizó n'Asturies", "Dido y Eneas" o "caLORCAlor", ente otres. Cada actividá ta diseñada pa un ciclu educativu específicu, dende Infantil hasta Bachilleratu, y combina valores pedagóxicos con una calidá artística alta.

