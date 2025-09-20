Asturies ye la única comunidá na que baxen los costos llaborales

Asturies foi la única comunidá autónoma na que los costos llaborales baxaron a lo llargo del segundu trimestre de 2025, según datos del Institutu Nacional d'Estadística (INE). El Principáu rexistró un descensu del 1% (del 1,4% si se garren puramente los costos salariales) nun contestu nel que los servicios cada vez tienen más pesu n'Asturies pol puxu del turismu.

Nel mesmu periodu, el costu llaboral por trabayador nel conxuntu d'España aumentó un 3,3% al respeutive del mesmu trimestre del añu anterior y un 0,7% respectu al trimestre anterior.

El costu llaboral por trabayador y mes mediu n'España ye de 3.256 euros (2.416 en salarios), mentanto que n'Asturies ye de 3.132 euros (2.337 en salarios).

