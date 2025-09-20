Sellu asturianu pa la nueva sala VIP de la estación d'Atocha: asina va ser l'equipamientu que va construyir una empresa de Cuideiru

El remociáu de la estación d'Atocha, en Madrid, va tener sellu asturianu. La empresa Haux, con sede en Cuideiru y perteneciente al Grupu Baldajos, va ser la encargada de construyir la sala VIP del recintu, al que los xestores d'Adif cuenten dotar de "un calter especial y que va esixir un trabayu empobináu pola máxima calidá".

La empresa asturiana ta especializada en construcción modular industrializao. "La mayor parte de la execución entámase en fábrica, en condiciones controlaes, y en tando terminada llévase en módulos tridimensionales a la parcela, en cualquier puntu de la xeografía", esplica la empresa na so páxina web. Esto permite "un control continuu de cada proyeutu, polo que la calidá llograda ye máxima, mui perriba de la de la construcción convencional".

Nos últimos meses, la compañía, que preside Alejandro Díaz, afitó la so capacidá de producción hasta los 50.000 metros cuadraos al añu, lo que-y permitió encarar una creciente cartera de pidíos ente los que destaquen non solo los residenciales, sinón tamién equipamientos docentes y hospitalarios en delles comunidaes autónomes.

Agora enfréntense a otru gran retu. Con un presupuestu que supera los trés millones d'euros, la obra d'execución de la sala VIP enxarétase nel remocicáu global de la estación madrilana, que va entamar la empresa andaluza Sando y que va tener la direición del arquiteutu Rafael Moneo, premiu "Príncipe d'Asturies" de les Artes.

Esta remodelación d'Atocha ye la primer fase d'un conxuntu d'actuaciones qu'Adif ta desenvolviendo y que van permitir a la so finalización, en 2026, l'ampliación de la capacidá del túnel de Sol nun 33%. Amás, van facilitar la xestión d'incidencies, van meyorar los tiempos de viaxe y la fiabilidá de les sos llinies nun 50%, sobremanera la C-3 y la C-4 de cercaníes Madrid, evitando esperes ocasionales de los sos trenes a la entrada d'Atocha. La inversión total xube a 54 millones.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"