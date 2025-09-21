Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conceyu asturianu que se mete na guía astroturística de los "65 cielos más guapos d'España"

La publicación defende'l proyeutu Allande Stars como "un emburrie pal desenvolvimientu de la comunidá, faciendo usu del recursu que los sos cielos escuros ufierten"

Observación d'estrelles n'Allande al cargu d'Allande Stars.

Observación d'estrelles n'Allande al cargu d'Allande Stars. / Allande Stars

T. Cascudo

Sixto Cortina (Traducción)

Allande

Acaba de llegar a les llibreríes la guía "65 Los cielos más bellos de España", un trabayu que "propón un viaxe ensin cargues pa recuperar la emoción de mirar a les estrelles, demostrando que'l cielu ye ún de los nuesos mayores patrimonios naturales y culturales". El llibru ta firmáu polos espertos n'astroturismu Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil y ente les decenes de cielos analizaos métese unu asturianu, en concretu el d'Allande.

El conceyu allandés tien dedicáu un capítulu sol títulu "Asturies: de la tradición vaqueira al universu". Na reseña de dos páxines fálase del proyeutu de divulgación científica desenvueltu por Allande Stars, la firma qu'encabeza l'astrofísica Lucía González. "Allande Stars supon un emburrie pal desenvolvimientu de la comunidá, faciendo usu del recursu que los sos cielos escuros ufierten ensin compromisu", señalen Pugnaire y Gil, fundadores de la empresa Turismu Astronómicu y consideraos dos referentes na divulgación astronómica n'España. Entrambos son los promotores del Complejo Astronómico Los Coloraos en Gorafe (Granada).

Portada de la publicación.

Portada de la publicación. / Alhenamedia

La guía propón 65 rutes que tomen 48 provincies españoles y 3 destinos de Portugal. Señala la editorial Alhenamedia que "cada ruta ye una oportunidá pa conocer nuevos destinos, comarques y conceyos de la Península ya isles, valorar un turismu más consciente y respetuosu, y insuflar nueva vida a la 'España vaciada', reforzando asina'l compromisu cola proteición de la nuesa redolada".

Aval de "Starlight"

La publicación ta avalada pola Fundación Starlight, que ye la principal entidá internacional dedicada a la proteición del cielu nocherniegu. La direutora xerente de la entidá, Antonia M. Varela, firma'l prólogu de la guía onde defende la publicación como "una obra pionera que convida a redescubrir el territoriu dende una perspectiva orixinal y reveladora". Nesti sentíu, amiesta que de les 65 rutes que se proponen, 53 cunten col certificáu Starlight, como ye'l casu d'Allande.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  2. Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
  3. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
  4. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  5. Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
  6. Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació
  7. Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
  8. Se buscan profesores de FP en Asturias: estos son los perfiles más demandados para una incorporación inmediata

El conceyu asturianu que se mete na guía astroturística de los "65 cielos más guapos d'España"

El conceyu asturianu que se mete na guía astroturística de los "65 cielos más guapos d'España"

Diez millones d'euros pal programa "Incorpórate al agro"

Diez millones d'euros pal programa "Incorpórate al agro"

Sellu asturianu pa la nueva sala VIP de la estación d'Atocha: asina va ser l'equipamientu que va construyir una empresa de Cuideiru

Sellu asturianu pa la nueva sala VIP de la estación d'Atocha: asina va ser l'equipamientu que va construyir una empresa de Cuideiru

Asturies ye la única comunidá na que baxen los costos llaborales

Asturies ye la única comunidá na que baxen los costos llaborales

La Xira Didáctica ufierta esti cursu espectáculos n'asturianu y eonaviegu per 30 conceyos

La Xira Didáctica ufierta esti cursu espectáculos n'asturianu y eonaviegu per 30 conceyos

Víctor Manuel anuncia l'entamu de la so xira nueva n'Asturies: el 14 de marzu en Xixón

Víctor Manuel anuncia l'entamu de la so xira nueva n'Asturies: el 14 de marzu en Xixón

La OFIL recupera nel Festival de Música Española de Lleón la obra de Blanco y Villar

La OFIL recupera nel Festival de Música Española de Lleón la obra de Blanco y Villar

El Ministeriu de Cultura pon l'horru nel rexistru de patrimoniu inmaterial

El Ministeriu de Cultura pon l'horru nel rexistru de patrimoniu inmaterial
Tracking Pixel Contents