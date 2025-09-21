El conceyu asturianu que se mete na guía astroturística de los "65 cielos más guapos d'España"

Acaba de llegar a les llibreríes la guía "65 Los cielos más bellos de España", un trabayu que "propón un viaxe ensin cargues pa recuperar la emoción de mirar a les estrelles, demostrando que'l cielu ye ún de los nuesos mayores patrimonios naturales y culturales". El llibru ta firmáu polos espertos n'astroturismu Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil y ente les decenes de cielos analizaos métese unu asturianu, en concretu el d'Allande.

El conceyu allandés tien dedicáu un capítulu sol títulu "Asturies: de la tradición vaqueira al universu". Na reseña de dos páxines fálase del proyeutu de divulgación científica desenvueltu por Allande Stars, la firma qu'encabeza l'astrofísica Lucía González. "Allande Stars supon un emburrie pal desenvolvimientu de la comunidá, faciendo usu del recursu que los sos cielos escuros ufierten ensin compromisu", señalen Pugnaire y Gil, fundadores de la empresa Turismu Astronómicu y consideraos dos referentes na divulgación astronómica n'España. Entrambos son los promotores del Complejo Astronómico Los Coloraos en Gorafe (Granada).

Portada de la publicación. / Alhenamedia

La guía propón 65 rutes que tomen 48 provincies españoles y 3 destinos de Portugal. Señala la editorial Alhenamedia que "cada ruta ye una oportunidá pa conocer nuevos destinos, comarques y conceyos de la Península ya isles, valorar un turismu más consciente y respetuosu, y insuflar nueva vida a la 'España vaciada', reforzando asina'l compromisu cola proteición de la nuesa redolada".

Aval de "Starlight"

La publicación ta avalada pola Fundación Starlight, que ye la principal entidá internacional dedicada a la proteición del cielu nocherniegu. La direutora xerente de la entidá, Antonia M. Varela, firma'l prólogu de la guía onde defende la publicación como "una obra pionera que convida a redescubrir el territoriu dende una perspectiva orixinal y reveladora". Nesti sentíu, amiesta que de les 65 rutes que se proponen, 53 cunten col certificáu Starlight, como ye'l casu d'Allande.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"