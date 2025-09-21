Diez millones d'euros pal programa "Incorpórate al agro"

La convocatoria del plan "Incorpórate al agro" va beneficiar en total a 151 persones –101 mozos y 50 mayores de 40 años–. L'ésitu de la convocatoria obligó al Gobiernu d'Asturies a aumentar los fondos hasta diez millones, cuatro más de los previstos primeramente, según la Conseyería de Mediu Rural.

La convocatoria incluyó delles novedaes. La más destacada, que s'abre la concurrencia a les persones mayores de 40 años. Amás, alza les ayudes pa les muyeres, con 5.000 euros más, y permite la pluriactividá; esto ye, combinar l'actividá agraria con otru desempeñu llaboral. Nestos casos, namás se tien derechu a la metá de l'ayuda.

Con "Incorpórate al agro", el Gobiernu d'Asturies tamién sofita la producción láctea, l'agricultura y ganadería ecolóxiques y l'adopción de midíes de prevención frente a la fauna selvaxe, trés factores qu'incrementen la cuantía de l'ayuda básica.

Mediu Rural recibió 198 solicitúes, de les que 165 llograron una evaluación favorable. Énte esti volume, el Conseyu de Gobiernu decidió incrementar la dotación hasta 10 millones. Pel momento, les ayudes van cubrir 151 pidimientos. Otres 14 quedaron en llista d'espera.

Perfil

La mayoría de les persones beneficiaries son muyeres: 62 de 89. Tamién atropen la mayor parte de les ayudes pa nuevos llabradores y ganaderos (40 de 50) y alleguen a les cuantíes más elevaes: 19 muyeres van recibir 85.000 euros al optar pola exclusividá, apostar por esplotaciones agraries ecolóxiques y adoptar midíes preventives.

Tocantes a la opción d'incorporase en réxime de pluriactividá, aprobáronse cinco espedientes. Por sectores, la ganadería sigue siendo mayoritaria, con 133 incorporaciones. Otres 19 persones escoyeron l'agricultura, na so mayoría enfocaes a la horticultura o el cultivu de setes.

