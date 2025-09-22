Berta Piñán preside l'asociación d'escritores PEN Club Asturianu

Berta Piñán ye la presidenta de l'asociación d'escritores n'asturianu PEN Club Asturianu, que se constituyó apocayá. La so xunta directiva tuvo una xunta esti día n'Uviéu col representante del PEN Arxentina, Gabriel Seisdedos, que va facer la xera de mentor nel procesu de seleición que los asturianos tienen d'entamar pa incorporase al PEN Internacional nel añu 2026. "Creemos qu’esti fechu podría constituyir un pasu significativu na visibilización esterior tanto de la lliteratura asturiana como de la situación de minorización, cola correspondiente merma de derechos lingüísticos, que cadez la llingua asturiana", sostienen los promotores del PEN Club Asturianu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"