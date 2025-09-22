Nacho Vegas asoleya "Alivio", un lluminosu cantu esistencial

De lo más pequeño lo más grande. Nesa escala cosmolóxica, metafísica, canta Nacho Vegas en "Alivio", composición de tonu esistencial y lluminosu, que se presentó va unos díes como adelantu de lo que va ser el so nuevu discu, con Oso Polita/Last Tour, previstu pa xineru de 2026. El cantar y el vídeu ufierten una versión menos dramática del cantautor y, pel momento, menos narrativa, con un tonu reflexivu.

Hai tamién, claro, pasaxes solombríos nuna composición llarga y heteroxénea, no musical, pero predomina una vistimenta gociosa. Nel vídeu de Jordi Santos, direutor d'arte del proyeutu, la naturaleza tien una presencia predominante que, según avanza la nota de prensa de la so discográfica, va espardese a tol discu. Lo mesmo pasa cola ilustración del single, al cargu de Candela Sierra, Premiu Nacional de Cómic, que reproduz lo que paez ser una parte d'una reinterpretación del "Xardín de les Delicies".

El cantar, que no musical envolubra la sonoridá cruda marca de la casa Nacho Vegas y los sos músicos (repiten equí Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines, Juliane Heinemann y Joseba Irazoki) con vistimenta de cuerdes de vaga reminiscencia al soníu discoteca de los setenta, xira alredor d'una frase de William Burroughs: "Quiciabes tou placer nun ye otro qu'aliviu". Esa cita y una enumeración de la pequeñez humana y la guapura, empobinada por una epifanía delantre del alcuentru del asturianu con un cuervu marín, completen la composición y avancen esa idea de "la reflexón sobre les coses (semi)precioses, de les que trata'l novenu álbum del asturianu", como resume na nota de prensa de la so discográfica.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"