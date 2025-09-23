Duro Felguera vende la so sede de Xixón y va tornar a Llangréu, onde nació

Duro Felguera va tornar a Llangréu, onde nació fai más d'un sieglu. La compañía d'inxeniería y bienes d'equipu, en preconcursu d'acreedores, tien zarráu un alcuerdu pa la venta de la so sede nel Parque Científicu Tecnolóxicu de Xixón y cuenta con marchar a l'actual Ciudá Tecnolóxica de Valnalón, un espaciu de La Felguera nel que se reaprovecharon antigües instalaciones de la fábrica siderúrxica de Duro pa nueves actividaes empresariales, formatives y culturales.

Duro Felguera, controlada agora polos grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, va tener que presentantar primero qu'acabe esti mes un plan de restructuración énte'l xuez pa evitar el tarrecíu concursu d'acreedores. Dientro de les últimes decisiones adoptaes pola compañía asturiana figura un alcuerdu de venta de la so sede corporativa nel Parque Científicu Tecnolóxicu de Xixón. Yera una midida que dende la direición de Duro taba pescanciándose dende va tiempu, pero nos planes iniciales falábase d'una venta con derechu a ocupación en réxime d'arriendu.

Sicasí, la decisión que se tomó pasa pola venta del inmueble de Xixón (con trés plantes, suétanu y garaxe) y la mudanza de la tola estructura corporativa de la inxeniería asturiana al distritu llangreanu de La Felguera, onde nació la compañía fundada por Pedro Duro. Ellí tenía la so sede la empresa hasta que marchó pa Xixón. Agora va entamar el camín de vuelta si'l xuez aprueba'l plan de reestructuración de la deuda que Duro Felguera caltien cola Sepi, el Principáu y la banca, principalmente .

Nos últimos meses Duro Felguera yá alcordó otres midíes como la venta a Indra del Tallerón de Xixón, o un espediente de regulación d'empléu que va afectar a 180 emplegaos.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"