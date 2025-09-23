Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Leticia González presentó'l so llibru "Catorce escalones de madera" en Llaviana

La presentación nel Cidan.

La presentación nel Cidan. / LNE

Sixto Cortina (Traducción)

la Pola Llaviana

La ilustradora y escritora Leticia González presentó va unos díes en La Pola Llaviana'l so llibru "Catorce escalones de madera", editáu por Eragin. L'alcuentru col públicu tuvo llugar nel Centru d'Innovación y Desenvolvimientu del Altu Nalón (Cidan), un actu presentáu pol periodista Max Álvarez.

"Catorce escalones de madera" ye un conxuntu de 57 relatos autobiográficos. Unos escritos, tal que señalen dende la editorial, "con gran carga emocional, que tomen dende los años ochenta hasta l'actualidá". La obra debe'l so títulu a los "Catorce escalones de madera" qu'había ente la primera y la segunda planta de la casa de la infancia de l'autora n'El Condao (Llaviana), un llugar que nel llibru llama "Llandellana".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

