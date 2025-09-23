Leticia González presentó'l so llibru "Catorce escalones de madera" en Llaviana
Sixto Cortina (Traducción)
La ilustradora y escritora Leticia González presentó va unos díes en La Pola Llaviana'l so llibru "Catorce escalones de madera", editáu por Eragin. L'alcuentru col públicu tuvo llugar nel Centru d'Innovación y Desenvolvimientu del Altu Nalón (Cidan), un actu presentáu pol periodista Max Álvarez.
"Catorce escalones de madera" ye un conxuntu de 57 relatos autobiográficos. Unos escritos, tal que señalen dende la editorial, "con gran carga emocional, que tomen dende los años ochenta hasta l'actualidá". La obra debe'l so títulu a los "Catorce escalones de madera" qu'había ente la primera y la segunda planta de la casa de la infancia de l'autora n'El Condao (Llaviana), un llugar que nel llibru llama "Llandellana".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
- Las claves sobre la venta de la sede de Duro Felguera en Gijón y el traslado de 500 trabajadores a Langreo
- La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
- El Centro Médico crea una unidad específica
- La sanidad asturiana prepara su gran fusión de áreas: la nueva estructura mantiene a directivos en vilo ante el recorte de puestos