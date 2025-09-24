El perfil de los alumnos de la FP n'Asturies: mozos d'ente 20 y 30 años y cada vez más muyeres

La Formación Profesional (FP) dexó de ser la "hermana pequeña" del sistema educativu p'afitáse como una de les opciones formatives con mayor proyeición nel mercáu llaboral. Nos postreros diez años nun ye yá que creciera en númberu d'estudiantes, sinón que tamién modificó'l perfil de los qu'escueyen esta vía. Ente los datos más llamativos figura l'incrementu de muyeres matriculaes: en 2015 nun llegaben a les 7.000 y en 2023 yá pasaben de les 8.000. Magar ello, l'alumnáu masculino sigue siendo mayoritariu, con un 54,65 por cientu del total.

Tocantes a la edá, la mayor parte de los estudiantes concéntrense ente los 20 y los 30 años, faza qu'axunta al 64,8 por cientu de los matriculaos. A partir d'esa edá la presencia mengua, anque vuelve repicar ente los que superen los 40, un grupu qu'algama el 14,77 por cientu. Nesti casu, el motivu suel tar arreyáu a la busca d'un cambiu de rumbu profesional, especialmente ente muyeres, que representen el 9,34 por cientu d'esti sector frente al 5,42 por cientu de los homes.

Por families formatives, los ciclos rellacionaos col mediuambiente, les enerxíes anovables y l'agricultura (conocíos como estudios "verdes") son los más demandaos. Sicasí, la distribución por xéneru amuesa un desequilibriu: por cada seis homes matriculaos, hai namás dos muyeres. La resquiebra acentúase nos ciclos amestaos a nueves teunoloxíes, telecomunicaciones ya inxenieríes, onde la proporción baxa a una muyer por cada diez homes.

La modalidá d'estudiu tamién revela tendencies estremaes. La enseñanza a distancia afítase como la preferida ente les muyeres de más de 40 años, un coleutivu qu'apuesta por compatibilizar la formación con responsabilidaes familiares o con empleos previos.

Estos datos espeyen cómo la FP convirtióse nuna ferramienta clave pa la empleabilidá y la reconversión profesional.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"