Rescaten en Ribeseya los restos d'un espectacular dinosauriu de 20 metros: "Lo más importante ye que ye mui grande y asturianu"

L'equipu científicu del Muséu del Xurásicu d'Asturies recuperó va unos díes nuevos ya importantes restos fósiles d'un gran dinosauriu saurópodu nos cantiles de la playa de Vega, en Ribeseya. Ello foi una intervención que forma parte de la segunda campaña d'escavación realizada nesti yacimientu, liderada polos investigadores del MUXA Laura Piñuela y José Carlos García-Ramos, en collaboración colos investigadores Pablo Puerta, del Muséu de Trelew (Arxentina), y el paleontólogu Oliver Rauhut, especialista en dinosaurios.

Los restos pertenecen a un saurópodu, un animal cuadrúpedu, herbívoru, de pescuezu y cola llargos, d'un tamañu mayor del que se contaba. Calcúlase qu'esti exemplar podría algamar los 20 metros de llargor. "Ye un tamañu bastante importante, muncho más grande del que yá ta montáu güei nel MUXA. Lo más importante de too esto ye eso, qu'esti sería muncho más grande y asturianu", destacó Pablo Puerta.

Un tamañu sorprendente

A lo llargo d'esa xornada, l'actuación centróse nel treslláu d'un gran bloque que contien la escápula del dinosauriu, con un tamañu que plasmó a los investigadores. Por cuenta de la dificultá d'accesu al yacimientu, el pesu de los bloques y el valor escepcional del material recuperáu, fexo falta usar l'helicópteru del Serviciu d'Emerxencies del Principáu (SEPA) pa llevalos dende'l cantil hasta la playa ribeseyana de Vega. Dende ellí, el Conceyu de Colunga ocupóse del so tresporte hasta'l muséu. La Guardia Civil tamién collaboró nel treslláu de ferramientes y materiales al llugar.

El MUJA recupera los restos fósiles de un gran dinosaurio saurópod en los acantilados de Ribadesella / J. Quince

Sicasí, entá queden por estrayer delles pieces que nun se pudieron llevar esi día. Son dos grandes "momies" o "bochones", como dicen n'Arxentina a les pieces enyesaes, qu'inclúin vértebres del sacru articulaes y dorsales del llombu: "Hai que ver cómo pueden sacase. El pilotu dicíanos que depende de la temperatura y de la carga de combustible. Vamos a recalcular el pesu de les pieces que queden ellí y ver si ellos pueden o facelo d'otra manera", esplicó Laura Piñuela

El potencial del afayu ye enorme

Esta segunda campaña d'escavación da continuidá a la realizada'l mes de xunetu pasáu, cuando se recuperaron delles vértebres caudales, un pubis, un isquion, una costiella completa, cuatro chevrones y un bloque con vértebres de la cola.

Los trabayos nesti yacimientu van siguir previsiblemente l'añu qu'entra, una y bones el potencial del afayu ye enorme. Los investigadores cuenten con que van facer falta siquier dos o trés campañes más pa sacar tolos restos fósiles d'esti dinosauriu: "Nun terminemos d'escavar toles pieces. Estes son les pieces qu'asomaben, agora hai que siguir escavando", puntualizó Puerta.

A lo llargo del operativu tuvieron presentes nel llugar del afayu los alcaldes de Ribeseya y Colunga, Paulo García y José Ángel Toyos, amás de la conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, quien destacó la importancia del descubrimientu tantu pa la comunidá científica como pa la sociedá asturiana: "La mariña xurásica sigui dando muncha allegría a los investigadores y a tolos asturianos que tamos disfrutando d'afayos tan estraordinarios como esti, que tamos rescatando pa la investigación y que nos dexa conocer muncho más la nuesa hestoria", celebró.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"