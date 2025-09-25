L'asturianu estrénase esti añu na Escuela Oficial d'Idiomes d'Uviéu: plazu abiertu hasta'l llunes

El Gobiernu del Principáu ufierta por primer vegada la enseñanza d'asturianu nes Escueles Oficiales d'Idiomes (EOI). L'estrenu va tener llugar esti cursu 2025-2026 na EOI d'Uviéu, en modalidá presencial. La Conseyería d'Educación publicó nel portal Educastur la convocatoria y calendariu d'almisión. El plazu ta yá abiertu y cierra'l llunes.

Según esplicó'l Principáu, les llistes provisionales van publicase'l 1 d'ochobre, con dos díes pa poder presentar alegaciones. Les llistes definitives van salir el llunes 6, abriéndose esi mesmu día'l periodu de matriculación, que cierra'l 8 d'ochobre.

Según establez el nuevu decretu aprobáu a finales d'agostu, la introducción del asturianu va entamase esti cursu nos niveles básicos A1 y A2, l'entemediu B1 y l'avanzáu C1. Y l'añu qu'entra cuéntase con incorporar el nivel entemediu B2.

La ufierta formativa inicial va constar de cuatro grupos -un por cada nivel-, y con 25 estudiantes por grupu como muncho. La implantación de la llingua asturiana nes Escueles Oficiales d'Idiomes va efectuase de manera progresiva según criterios de suficiencia presupuestaria y disponibilidá.

Tamién va tener en cuenta la ufierta que puedan asumir les diferentes escueles. Nun futuru contémplase tamién la enseñanza del eonaviego, que tendrá de completar primero la normativa de los niveles de certificación.

Esta iniciativa axúntase al estrenu, tamién nesti nuevu cursu escolar, de la enseñanza del asturianu nel segundu ciclu d'Educación Infantil, otru de los compromisos del Gobiernu pa promocionar les llingües autóctones.

