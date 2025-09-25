Sofía Castañón gana'l premiu Xuan María Acebal pol so poemariu "Esti amor asturfalante"

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte escoyó'l poemariu "Esti amor asturfalante", de la escritora Sofía Castañón, como ganador de la XXXI edición del Premiu Xuan María Acebal de poesía n'asturianu.

El xuráu destacó "la madurez de la obra, la so capacidá de trescalar y remover emociones, un usu del asturianu especialmente curiáu y la solvencia na estructura d'un poemariu nel qu'una historia d'amor, una historia sobre'l llinguaxe y un contestu afectáu pel mundu entrelláciense nun testu con versos de llargu aliendu".

El director xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, presidió l'equipu de persones espertes encargaes de valorar les obres, que tuvo integráu pola filóloga Iris Quintana y los poetes Taresa Lorences, Alba González Sanz, Rodrigo Olay y Miguel Rodríguez Monteavaro, esti últimu ganador de la edición pasada. Actuó como secretaria Laura Marcos, filóloga de la conseyería.

Trayectoria de Sofía Castañón

Sofía Castañón nació en Xixón en 1983. Ye escritora y realizadora audiovisual. Nel 2006 ganó'l premiu Asturies Xoven de Poesía con "Animales interiores" y nel 2009 consiguió'l Nené Losada Rico con "Tiempu de render", un poemariu n'asturianu escritu nel tiempu que pasó na Residencia d'Estudiantes arriendes de consiguir la beca de creación del Conceyu de Madrid.

El premiu Xuan María Acebal que promueve la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ta dotáu con 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora.

