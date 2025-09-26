Alsa llanza la marca BC Cruises Services pal tresporte de cruceristes

La empresa asturiana Alsa arrexuntó baxo una nueva marca, BC Cruises Services, el so negociu de tresporte de pasaxeros de cruceros marítimos, qu'opera n'España y Portugal.

Asina lo anunció nes sos redes sociales el presidente de la compañía, Jacobo Cosmen, que señaló que la nueva denominación busca otorgar a esa división de Alsa "una identidá más clara y cohesionada". "BC Cruises Services encárgase d'atender con una plantía de 84 persones más de 1.500 escales en dellos puertos d'España y de Portugal", amestó Cosmen.

El tresporte de cruceristes dende y hasta los buques ye una de les grandes apuestes del grupu asturianu. En 2023 adquirió al traviés de la filial entós denominada BC Tours –especializada na prestación de servicios turísticos– Ibercruises, una axencia portuguesa especializada en servicios en tierra a les principales llinies de cruceros qu'utilicen los puertos de Lisboa, Porto, Portimao y les isles Azores.

En 2024 Alsa completó l'adquisición de Grupu 1844, empresa de tresporte de viaxeros per carretera con sede en Les Palmes que ye líder na prestación de servicios turísticos y discrecionales nes isles Canaries. Tamién esi añu empezó a operar col Bus Nàutic de Barcelona, un serviciu de catamaranes eléctricos que xune la Rambla cola playa de la Barceloneta.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"