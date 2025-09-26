Asturies, segunda comunidá onde más caen les esportaciones
Les ventes esteriores en xunetu esbarrumbáronse un 15, 2%, y les importaciones, un 7,5%
Sixto Cortina (Traducción)
La inestabilidá de los mercaos internacionales pola guerra arancelaria, lo mesmo que la floxera económica de potencies industriales como Alemania, siguen llastrando al sector esterior asturianu. Les esportaciones de la comunidá nel mes de xunetu esbarrumbáronse un 15,2%, hasta los 513,6 millones d'euros, en comparanza col mesmu mes del añu pasáu, según los datos del Ministeriu d'Economía, Comerciu y Empresa.
Asturies foi la segunda comunidá autónoma cola mayor cayida interañal de ventes esteriores, namás per detrás de Murcia (-16,6%). La partida asturiana con un retrocesu más agudu fueron los bienes d'equipu (-52,5%), mentanto que les semimanufactures non químiques, qu'apurrieron cerca de la metá de les esportaciones, menguaron un 1,2%.
Amás, les importaciones asturianes tamién se recortaron a nivel interañal, nel so casu un 7,5%, cifrándose en 463,3 millones.
Si s'analiza'l períodu entendíu ente xineru y xunetu, la cayida esportadora d'Asturies foi del 3,8%, mentanto que la importadora foi del 0,3%.
