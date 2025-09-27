La compraventa de viviendes n'Asturies ralentízase magar crecer un 17,1%
Sixto Cortina (Traducción)
La compraventa de viviendes n'Asturies aumentó un 17,1% en xunetu al respeutive del mesmu mes del añu pasáu (frente a una xubida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.455 operaciones. Con too y con ello, el repique representa una ralentización de cerca de dos puntos al respeutive de la tasa interañal de xunu (18,8%), según los datos publicaos esti día pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).
De les operaciones anotaes en xunetu na comunidá, 1.277 fexéronse sobre viviendes llibres y 178 sobre inmuebles de proteición oficial. Atendiendo a l'antigüedá de los inmuebles, 303 operaciones correspondieron a viviendes nueves, y 1.152 tuvieron rellacionaes con edificios usaos.
En xunetu realizáronse 2.364 operaciones sobre vivienda. Amás de les 1.455 compraventes, hubo 526 herencies, 46 donaciones y una permuta.
En total, en xunetu tresmitiéronse n'Asturies 3.914 finques urbanes per aciu de 2.461 compraventes, 785 herencies, 67 donaciones, trés permutes y 598 operaciones d'otru tipu.
Igualmente, fexéronse 1.498 tresmisiones sobre finques rústiques, ente les que se rexistraron 630 herencies, 496 compraventes, 57 donaciones, trés permutes y 312 operaciones d'otra triba.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
