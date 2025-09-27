EDP ensaya en Tinéu la combinación de trés enerxíes anovables pa estabilizar la rede eléctrica

La minicentral hidroeléctrica d'EDP nel pantanu de La Florida, allugada en Pilutuertu (Tinéu) ya inaugurada en 2023, convirtióse tamién nun llaboratoriu pa dar respuesta a un desafíu que se manifestó con plena crudeza nel apagón del pasáu 28 d'abril: xenerar enerxía anovable, procedente de delles fontes, que garantice a la rede eléctrica estabilidá abondo pa nun provocar otra vuelta un colapsu.

El conseyeru delegáu d'EDP pa España y Portugal, el portugués Pedro Vasconcelos, presentó va unos díes na mesma central cuartana lo que definió como'l "primer llaboratoriu d'hibridación enerxética". Ello ye un proyeutu piloto nel que se llogren enerxíes hidroelécrica, eólica y solar, que s'almacenen en bateríes p'abastecer la rede en función de les previsiones meteorolóxiques y de los precios del mercáu. En base a esos pronósticos, una combinación d'algoritmos va calculando qué teunoloxía puede vertir más a la rede en cada momentu o, si hai escedente d'enerxía, cuánta puede almacenase pa los momentos en qu'aumente la demanda. El llaboratoriu puede xenerar cada añu la enerxía equivalente al consumu mediu de 1.000 llares, esto ye, 3.500 megavatios por hora (MW/h).

El llaboratoriu, allugáu nuna caseta al pie de la presa, tien una capacidá máxima de 718 kilovatios (kW), de los que los más d'ellos (700) xenérense polos dos hidrotornillos de la central, de 19 metros de llargu caún. Estos básense nuna teunoloxía milenaria –conocida tamién como "torniellu d'Arquímedes" pol so inventor– cola que se xenera eletricidá faciendo xirar, cola fuerza de les agües, un cilindru buecu con hélices mangáu sobre un planu inclináu.

A la enerxía producida polos hidrotornillos axúntase la de les plaques solares instalaes nel teyáu del llaboratoriu, que producen 15 kilovatios-pico (kWp), y la d'un pequeñu aeroxenerador puestu sobre les compuertes de la presa, que xenera 3 kW.

El cerebru de tou esti procesu ye un pequeñu panel coloráu dientro d'un estoriu na paré del llaboratoriu. Ye'l llamáu sistema de xestión enerxética (EMS, nes sos sigles n'inglés), denomináu "Enfyo" y desenvueltu pola teunolóxica asturiana Enfasys. Otres empreses implicaes nel proyeutu son la tamién asturiana Taxus, responsable del estudiu del impactu mediuambiental; y la gallega Norvento, que desarrolló les bateríes.

"El nuesu oxetivu ye esguilar proyeutos piloto como esti y multiplicar por mil la capacidá d'hibridación enerxética que tenermos equí en Tinéu pa esplegala en toes nueses plantes d'España", afirmó Vasconcelos. "Lo ideal sería que cada nuedu d'enerxía anovable auniera múltiples teunoloxíes de xeneración", señaló.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"