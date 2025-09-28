L'Academia de la Llingua presenta la traducción de "Cantares d'amor y guerra", de Gaspar García Laviana
S. C.
El númberu 52 de la coleición Llibrería Académica, el llibru "Cantares d'amor y guerra", del autor Gaspar García Laviana, ya ta disponible nes llibreries asturianes. Va presentase el xueves qu'entra, 2 d'ochobre, na Biblioteca Municipal de L'Entregu, según esplicó l'Academia de la Llingua Asturiana.
Nel actu van intervenir Lourdes Álvarez García, autora de la traducción; Jesús Manuel Álvarez Álvarez, Presidente de l'Asociación pola Memoria de Gaspar García Laviana; Pablo Rodríguez Medina, Académicu de l'ALLA; y José Ramón Martín Ardines, Alcalde de Samartín del Rei Aurelio.
El llibru tamién ta disponible na biblioteca de l'Academia de la Llingua Asturiana, permitiendo asina al públicu acceder a esta obra que combina poesia y memoria histórica.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto
- Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
- Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
- Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
- Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: pena reducida por toxicomanía y reparación del daño
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche