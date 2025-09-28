Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Academia de la Llingua presenta la traducción de "Cantares d'amor y guerra", de Gaspar García Laviana

S. C.

El númberu 52 de la coleición Llibrería Académica, el llibru "Cantares d'amor y guerra", del autor Gaspar García Laviana, ya ta disponible nes llibreries asturianes. Va presentase el xueves qu'entra, 2 d'ochobre, na Biblioteca Municipal de L'Entregu, según esplicó l'Academia de la Llingua Asturiana.

Nel actu van intervenir Lourdes Álvarez García, autora de la traducción; Jesús Manuel Álvarez Álvarez, Presidente de l'Asociación pola Memoria de Gaspar García Laviana; Pablo Rodríguez Medina, Académicu de l'ALLA; y José Ramón Martín Ardines, Alcalde de Samartín del Rei Aurelio.

El llibru tamién ta disponible na biblioteca de l'Academia de la Llingua Asturiana, permitiendo asina al públicu acceder a esta obra que combina poesia y memoria histórica.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

