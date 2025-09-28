La xixonesa Siroko capta 27 millones pa una plataforma teunolóxica
Sixto Cortina (Traducción)
Siroko, empresa xixonesa de comerciu electrónicu de material deportivu, cuenta invertir 27 millones d'euros pa impulsar el desenvolvimientu d'una nueva plataforma teunolóxica propia. La operación va desarrollase en dos fases, una primer inyeición de 15 millones d'euros primero que remate 2025, siguida d'una segunda ronda de 12 millones en 2026.
El futuru entornu dixital de Siroko va optimizar la interaición ente usuarios y productos, va incorporar funciones avanzaes de personalización basaes n'intelixencia artificial y reforzar la estratexa omnicanal de la compañía en mercaos globales. "Nun va ser namás una canal de venta, sinón una esperiencia completa", señaló Borja Mera, CEO de Siroko.
La compañía xixonesa, fundada en 2016, ta especializada en ropa y accesorios pa deportes al aire llibre como'l ciclismu, l'esquí o el golf. Siroko ta presente en más de 50 países como Alemania, Bélxica, Holanda, España, México, Estaos Xuníos, Canadá o Australia. La marca popularizóse colos sos patrocinios a equipos como Los Ánxeles Lakers, el Sporting de Xixón, el Club Básquet Sant Antoni o el Burgos BH-Burpellet, ente otros.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
