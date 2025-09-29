Los hoteles d'Uviéu volvieron facer l'agostu: la ciudá rexistró 125.786 reserves nel mes turísticu más fuerte del añu

Agostu ye por escelencia'l principal mes turísticu y los datos asina lo conseñen. Uviéu rexistró'l mes pasáu 125.786 estancies hoteleres de les qu'el 78,35% fueron de turistes qu'aportaron d'otros llugares d'España. El 21,64% viaxó dende otros puntos del mundu a la capital asturiana pa conocer maravíes como la Catedral, el prerrománicu y los museos y beneficiáronse de la medría de conexones col aeropuertu y l'alta velocidá. Otru de los intereses son les recetes gastronómiques col Bulevar de Gascona, la ruta de los vinos y les pasteleríes como puntos de visita obligada.

Estos datos tán incluyíos na encuesta mensual d'ocupación hotelera que realiza l'Institutu Nacional d'Estadística (INE) onde s'espeya qu'esti foi'l meyor mes del añu tocantes a habitaciones ocupaes nos 63 hoteles que tuvieron abiertos a lo llargo d'agostu. Darréu vien xunetu con 104.890 y xunu con 79.564 pernoctaciones. En total, Uviéu lleva rexistraes esti añu 628.250 nueches hoteleres, anque estos datos son peores a los de 2024. El conceyu zarró l'añu nel que foi Capital Española de la Gastronomía con más d'un millón de reserves efectuaes nos distintos establecimientos hosteleros. N'agostu hubo 136.502 pernoctaciones y algamaba yá les 687.625 pernoctaciones a lo llargo de too l'añu.

A pesar d'esta diferencia, los ingresos por habitación disponible fueron meyores que va doce meses. La cuantía quedó nos 96,21 euros y nos 31 díes postreros algamó los 104 euros. Otra de les cifres que beneficia al sector ye'l númberu de persones empleaes. Esti añu hubo 590 frente a los 559 de va doce meses. Otru datu qu'analiza l'INE ye'l nivel d'ocupación por habitación. Esti agostu quedó nel 83,62% y la cifra baxó la fin de selmana hasta los 73,32%. Si s'analiza'l nivel d'estancia por plaza, la cifra quedó nel 75,60%. Amás, hubo a lo llargo del pasáu mes 56.450 viaxeros. D'ellos, 42.697 fueron nacionales y 13.753 estranxeros.

Ún de los problemes que vive Uviéu ye que nun esisten rexistros de los datos d'ocupación de los pisos turísticos. Esto implica que nun se pueda facer una radiografía esacta del númberu de turistes que visitaron n'agostu la capital asturiana con unes cais enllenes otru branu más de visites empobinaes. Amás, el Conceyu sigue desenvolviendo aiciones pa captar a turistes. Ún de los últimos llogros foi la distinción de Ciudá Europea del Deporte que la capital asturiana va ostentar en 2026. Tamién nagua por ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y espérase qu'ochobre seya un mes turísticamente fuerte depués de la distinción del Desarme como Fiesta d'Interés Turísticu Nacional.

