La OSPA presenta la so nueva temporada, abierta a tolos públicos: tola programación

Lo "trescendente" pa la Orquesta Sinfónica del Principáu d'Asturies (OSPA) nesta nueva temporada 2025/26 que se presentó va unos díes nel Auditoriu Príncipe Felipe d'Uviéu ye la so vocación de ganase y abrise al públicu, a tolos públicos, y, per otra parte, la estética y la poética que trescalen al programa Schubert o Shostakovich.

Asina lo espresaron, axuntaos enriba del escenariu, la conseyera de Cultura, Vanesssa Gutiérrez, el direutor titular, Nuno Coelho, y el nuevu xerente de la OSPA, Oriol Roch, encantáu de qu'el so primer actu públicu depués del so nomamientu pel branu fuera la presentación del programa.

Roch faló de los públicos a los que la OSPA quier ganase, sumar más abonaos, pa los conciertos xenerales y estraordinarios, pero refierióse tamién a la construcción d'una "cultura musical", y nesi sentíu avanzó que va abrir una parte de los ensayos pa los escolares. Por que vean lo que ye un direutor trabayando cola orquesta nuna sinfonía.

La OSPA va tener pa esta nueva temporada trés collaboradores artísticos: el violonchelista Nicolás Aldstaedt, col que la sinfónica va inaugurar el programa los díes 9 y 10 d'ochobre, en Xixón y Uviéu, con "La grande", la sinfonía nu 9 de Schubert; cola flautista gallega Clara Andrada (va actuar a les ordes de Kristiina Poska nun programa con dos estrenos y la Sinfonía nu 3 de Mendelssohn) y el pianista xixonés Martín García García, que va ponese col conciertu nu 1 de Chaikovski con Nil Venditti nel podiu.

El programa alterna otros convidaos coles sesiones empobinaes por Coelho, ente les que s'alcuentra una sinfonía de Honegger, la nº15 de Shostakovich o un programa con dos obres de Martínez Burgos.

Nos conciertos estraordinarios, la sesión especial dedicada a los direutores d'orquesta va traer a Uviéu y Llangréu (nesti casu) a Johannes Sachlaefli, con un programa de Puccini, Bruch y Brahms y Héctor Corpus al violín. Nesti apartáu Jaume Santonja va dirixir una sesión con alumnos del conservatoriu, va haber un conciertu especial de "El Léon de Oro" col so direutor, Marco García de Paz, y el proyeutu "Pangea" d'Abraham Cupeiro cola direición de Dimas Ruiz.

Otros invitaos especiales d'esta temporada inclúin al direutor y violinista Shunsuke Sato, a François Leleux (oboe y direición), el direutor Otto Tausk col violinista Javier Comesaña, la direutora y violinista Antje Weithaas, el "Cuartetu Quiroga", el pianista Bezhod Abduraimov o el tuba David Moen, dirixíu por Ramón Tebar nun programa dedicáu a Dvorak.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"