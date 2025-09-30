La canguesa Claudia Gutiérrez Lueje gana'l Premiu "Enriqueta González Rubín" de narrativa moza n'asturianu

La canguesa Claudia Gutiérrez Lueje ganó la quinta edición del Premiu Enriqueta González Rubín de narrativa moza n'asturianu, que promueve la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. La so novela "Diariu indecente d’una docente" foi reconocida pol xuráu del galardón por “la so bona construcción dende'l puntu de vista formal, l'equilibriu na so estructura y la so naturalidá espresiva”. El xuráu valoró, amás, l'altu nivel xeneral y la diversidá de les obres presentaes.

El xuráu taba formáu por Blanca Fernández Quintana, escritora y profesora, Sofía Fernández Castañón, escritora y realizadora audiovisual y Llucía Menéndez Suárez, filóloga y profesora. El direutor xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística actuó como presidente y Laura Marcos, filóloga adscrita al Serviciu de Planificación y Normalización Llingüística, como secretaria. La xoven escritora presenta un relatu amenu ambientáu nel viaxe d'estudios d'un centru de secundaria.

El premiu Enriqueta González Rubín de narrativa moza n'asturianu ta dotáu con 3.000 euros. El Gobiernu d'Asturies impulsó'l galardón en 2021 pa reconocer el talentu de la producción lliteraria de les nueves voces de la lliteratura en llingua asturiana. Nes sos ediciones anteriores, el premiu recayó en Blanca Fernández Quintana, Andrés Fernández Menéndez y Beatriz Quintana Coro.

Claudia Gutiérrez Lueje estudió'l grau de Llingua Española y Lliteratura con minor en Llingua Asturiana y trabaya como profesora de Llingua. Nel ámbitu de la llingua asturiana, participó na revista lliteraria "Formientu" y ganó dellos premios en certames lliterarios como'l concursu Entaína pa escribir de microrrelatos improvisaos o "Qué guapo ye querese", entamáu pola Oficina de la Llingua de Xixón.

Amás, ta mui arreyada al deporte de montaña -ganó La Trevesera Integral Picos d'Europa y la Xtreme Llagos de Cuadonga, ente otres carreres-, tamién fixo collaboraciones audiovisuales n'asturianu de temes deportivos nel programa Sentir Asturies emitíu en RTPA y na plataforma online.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"