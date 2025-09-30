¿Cuántes empreses atropó Asturies esti añu? Son más les que vienen que les que marchen, pero la facturación baxa

Asturies atrai a más empreses de les que marchen a otres comunidaes autónomes. El saldu positivu nos ocho primeros meses del añu foi de 29 sociedaes, cifra que namás superaron les comunidaes d'Andalucía (71 empreses), Isles Baleares (43) y Canaries (39).

Según Informa D&B, empresa de suministru d'información comercial perteneciente a la Compañía Española de Seguros de Creitu a la Esportación (Cesce), ente xineru y agostu d'esti añu salieron d'Asturies 60 empreses con destín a otres comunidaes autómomes. En concretu 33 sociedaes marcharon a Madrid; seis a Castiella y Lleón; cinco a la Comunidad Valenciana; otres cinco al País Vascu; trés a Andalucía, tantes como a Cantabria y Cataluña; una a Castiella-La Mancha, y otra a Galicia.

La fuga d'eses 60 empreses foi compensada, por demás, pola atraición de sociedaes. Ente xineru y agostu desembarcaron n'Asturies procedentes d'otres comunidaes un total de 89 empreses y llama l'atención que la mayoría vienen de Madrid, comunidá que nos últimos años destacó por una política de ventayes fiscales destinada a atropar actividá. De Madrid llegaron al Principáu 64 sociedaes. Desembarcaron tamién empreses procedentes d'Andalucía (4), Castiella y Lleón (4), Cataluña (4), País Vascu (3), Baleares (3), Galicia (2), La Rioxa (2), Comunidá Valencia (1), Castiella-La Mancha (1) y Comunidad Valenciana (1).

Tocantes a los saldos ente salíes y llegaes, Asturies llogró'l más favorable al respeutive de Madrid al ganar 31 empreses.

Lo que nun foi favorable p'Asturies ye'l saldu de facturación. Les que marcharon teníen unes ventes de 79,7 millones y les que llegaron de 78,4 millones.

