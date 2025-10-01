Avilés empondera la figura del poeta Bernardo Guardado con un homenaxe nel cementeriu avilesín de La Carriona
Sixto Cortina (Traducción)
El cementeriu de La Carriona acoyó'l sábadu pasáu un emotivu homenaxe al poeta avilesín, d'El Carbayedo, Bernardo Guardado, fináu en 1982, que "abrió camín a la lliteratura n'asturianu", según señaló va unos díes la so fía, Cani. Esti día, la so fía Ana Solís, conceyala de Memoria Democrática, y un numberosu grupu de persones punxeron en valor la figura de Guardado, a quien se reconoció'l so llabor col allugamientu d'una placa por iniciativa de Jueves Versos, y qu'entamaron un recital poéticu pa honrar a la figura de la lliteratura avilesina.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
- El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
- El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
- Los hórreos y paneras tienen futuro en Asturias: el problema es que no se sabe cuántos hay ni cómo adecuarlos a las nuevas necesidades rurales