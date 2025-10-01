Avilés empondera la figura del poeta Bernardo Guardado con un homenaxe nel cementeriu avilesín de La Carriona

El cementeriu de La Carriona acoyó'l sábadu pasáu un emotivu homenaxe al poeta avilesín, d'El Carbayedo, Bernardo Guardado, fináu en 1982, que "abrió camín a la lliteratura n'asturianu", según señaló va unos díes la so fía, Cani. Esti día, la so fía Ana Solís, conceyala de Memoria Democrática, y un numberosu grupu de persones punxeron en valor la figura de Guardado, a quien se reconoció'l so llabor col allugamientu d'una placa por iniciativa de Jueves Versos, y qu'entamaron un recital poéticu pa honrar a la figura de la lliteratura avilesina.

