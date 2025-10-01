Estes son les zones d'Uviéu col preciu de la vivienda más altu; y estes otres col más baxu

El preciu de la vivienda –tanto d'arriendu como de venta– nun atopa tope n'Uviéu. Asina lo conseñen les estadístiques realizaes pol portal inmobiliariu Idealista nes que detallen que'l recibu de la renta xubió un 11,2% nel últimu añu. N'agostu, la cifra quedó en 10,3 euros el metru cuadráu lo que supon un crecimientu del 0,3% dende xunetu.

El centru y el cascu históricu son los barrios onde más xubió la renta con una media de 10,9 euros el metru cuadráu. La segunda zona más costosa ye Ciudá Naranco, Vallobín y La Florida con 10,6 euros y la contorna del HUCA con 10,3 euros. 30 céntimos más barata ye l'área de Buenavista, La Ería y Montecerráu. Sicasí, les cais de Fozaneldi, La Tenderina y Ventanielles son les que más encarecieron los precios del arriendu. Foi un 18,9% nel últimu añu hasta los 9,6 euros. La zona más barata pa un alquiler ye la qu'engloba a San Llázaro, Oteru y Villafría con 9,5 euros.

2.054 euros el metru cuadráu de venta

Tamién s'incrementó'l preciu del metru cuadráu de les cases en venta. Púnxose n'agostu nos 2.054 euros. Ye un 1,1% más qu'en xunetu, un 1,6% más que nel últimu trimestre y un 17% perriba de va un añu. Por barrios, la zona que toma Ciudá Naranco, Vallobín y La Ería ye la que más incrementó'l so costu nos doce meses postreros. Un 25,1% al pasar de los 1.750 a los 2.188 euros. Esti crecimientu foi siguíu a lo llargo del añu y nos noventa díes postreros aumentó un 5,7%.

Sicasí, les cais alredor d'Almacenes Industriales y les asitiaes na zona oeste de la ciudá nun tienen el preciu por metru cuadráu más altu de la xeografía uvieína. El centru y el cascu históricu siguen siendo un mes más les zones más cares de la capital asturiana. La media algamó n'agostu los 2.539 euros lo que supon un aumentu del 19,3% añal.

Amás, nes arteries de la capital asturiana atópense nueve de les diez árees que más pisos turísticos tienen, anque esti enclín ta nos últimos meses a la baxa porque los propietarios prefieren destinar les sos cases a alquileres de llarga duración por cuenta de qu'esti modelu nun paga tantos impuestos y pa evitar molesties nel restu del vecindariu. El modelu ta camudando y hai empresarios qu'apuesten pola rehabilitación d'inmuebles pa destinalos íntegramente a viviendes vacacionales. Exemplu d'ello ye la rehabilitación del conocíu como "l'edificiu de La Favorita" del Fontán y la distribuidora de bebíes Coya e Hijos adquirió otru na cai Altamirano pa la construcción –yá entamada– de seis apartamentos de dos habitaciones, so los que se va allugar un establecimientu hosteleru.

Les siguientes zones más cares

Otra de les zones más costoses pa vivir ye la que toma Buenavista, La Ería y Montecerráu. El preciu mediu del metru cuadráu quedó nos 2.104 euros a lo llargo del últimu mes y la única área a lo llargo de la xeografía carbayona na que se produció una mengua del costu del metru cuadráu foi la de los barrios qu'arrodien l'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA). En concretu, baxó un 0,5% hasta los 2.047 euros, anque creció un 16,9% nun añu. Esta ye una de les árees onde más viviendes se tán construyendo nos últimos tiempos.

Tamién na zona urbana alcuéntrase San Llázaro, Oteru y Villafría que rexistraron un preciu de 1.970 euros por metru cuadráu –un 20,1% más que va un añu– y Fozaneldi, La Tenderina y Ventanielles con un costu de 1.637 euros. Esta cifra supon una crecedera del 2,1% mensual.

Na zona rural

¿Onde resulta más baratu vivir na zona rural? En San Cloyo, Trubia y Les Caldes con 1.093 euros el metru cuadráu y en La Manxoya y les parroquies del sur d'Uviéu con 1.148 euros. Zarrando esti analís queden los pueblos del monte Naranco con 1.733 euros.

