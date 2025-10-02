¿Cuántos asteroides amenacen la Tierra ? La Universidá d'Uviéu busca la respuesta col mayor telescopiu del Teide

La Universidá d'Uviéu acaba de poner un pie nes estrelles. Gracies a un alcuerdu cola empresa Light Bridges, la institución va tener accesu al Two-meter Twin Telescope (TTT), el telescopiu más grande del Observatoriu del Teide (Tenerife), una xoya teunolóxica que va permitir a los investigadores asturianos esplorar dende asteroides cercanos hasta les llendes del espaciu fondu.

La iniciativa tien un nome propiu: Noemí Pinilla-Alonso, astrofísica especialista en ciencies planetaries y defensa planetaria, fichada en 2024 gracies al programa ATRAI. Col so lideralgu, la Universidá d'Uviéu nagua por formar el primer grupu d'observación astronómica profesional n'Asturies, capaz de remanar datos de primer nivel en tiempu real.

La operación foi posible gracies a la consultora Vector Horizonte, que donó a la universidá hores d'observación nel TTT, convertíes nun auténticu “oru astronómico”. Esi tiempu d'usu asegura que los investigadores del ICTEA puedan trabayar en proyeutos piqueros: dende l'estudiu d'asteroides metálicos hasta la vixilancia de cuerpos que, dalgún día, podríen raspiar la Tierra.

A l'aventura axúntense otros dos nomes, Miquel Serra-Ricart, direutor científicu de Light Bridges, y Humberto Campins, asesor de la NASA y profesor en Florida y Coimbra. Una rede d'aliances qu'asitia a la Universidá d'Uviéu na órbita de la gran ciencia mundial.

“Tamos falando de defensa planetaria y d'investigación de frontera”, resume Pinilla-Alonso. Y ye que l'accesu al TTT nun avera namás a Asturies al espaciu: tamién convierte a la comunidá nun llugar más atractivu pal talentu científicu y l'annovación teunolóxica.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"