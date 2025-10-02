¿Cuántos asteroides amenacen la Tierra ? La Universidá d'Uviéu busca la respuesta col mayor telescopiu del Teide
L'astrofísica Noemí Pinilla-Alonso nagua por formar el primer grupu d'observación astronómica profesional n'Asturies
Sixto Cortina (Traducción)
La Universidá d'Uviéu acaba de poner un pie nes estrelles. Gracies a un alcuerdu cola empresa Light Bridges, la institución va tener accesu al Two-meter Twin Telescope (TTT), el telescopiu más grande del Observatoriu del Teide (Tenerife), una xoya teunolóxica que va permitir a los investigadores asturianos esplorar dende asteroides cercanos hasta les llendes del espaciu fondu.
La iniciativa tien un nome propiu: Noemí Pinilla-Alonso, astrofísica especialista en ciencies planetaries y defensa planetaria, fichada en 2024 gracies al programa ATRAI. Col so lideralgu, la Universidá d'Uviéu nagua por formar el primer grupu d'observación astronómica profesional n'Asturies, capaz de remanar datos de primer nivel en tiempu real.
La operación foi posible gracies a la consultora Vector Horizonte, que donó a la universidá hores d'observación nel TTT, convertíes nun auténticu “oru astronómico”. Esi tiempu d'usu asegura que los investigadores del ICTEA puedan trabayar en proyeutos piqueros: dende l'estudiu d'asteroides metálicos hasta la vixilancia de cuerpos que, dalgún día, podríen raspiar la Tierra.
A l'aventura axúntense otros dos nomes, Miquel Serra-Ricart, direutor científicu de Light Bridges, y Humberto Campins, asesor de la NASA y profesor en Florida y Coimbra. Una rede d'aliances qu'asitia a la Universidá d'Uviéu na órbita de la gran ciencia mundial.
“Tamos falando de defensa planetaria y d'investigación de frontera”, resume Pinilla-Alonso. Y ye que l'accesu al TTT nun avera namás a Asturies al espaciu: tamién convierte a la comunidá nun llugar más atractivu pal talentu científicu y l'annovación teunolóxica.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
- El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
- El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
- La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste
- ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
- Los primeros trenes de Cercanías prometidos a Asturias estarán para ser homologados en 2026: el compromiso de Renfe que respalda el Estado
- Queipo hace cambios en la dirección regional del PP y medita replicar en Asturias el 'modelo Feijóo