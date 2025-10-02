La economía d'Asturies creció l'añu pasáu'l 3,1%, per debaxo de la media nacional

La economía asturiana creció l'añu pasáu'l 3,1%, per debaxo de la media nacional del 3,5%, según l'Institutu Nacional d'Estadística (INE). El productu interior brutu (PIB) per cápita del Principáu llegó hasta los 29.658 euros. Asturies caltiense nel puestu undécimu ente les comunidaes autónomes, a lo cabero ente les comunidaes de la metá norte d'España.

Seis comunidaes autónomes (Murcia, Canaries, Baleares, Castiella-La Mancha, Madrid y Cataluña) superaron en 2024 el crecimientu económicu añal del conxuntu del país que foi del 3,5%, mentanto que les otres once y les dos ciudaes autónomes crecieron per debaxo de la media, ente elles Asturies, col 3,1%.

Acordies colos datos publicaos esti día pol INE, Murcia rexistró'l mayor aumentu del PIB (4,5%), siguida de Canaries (4,4%) y Baleares (4,2%). Otra manera, les comunidaes que rexistraron la menor meyora real del so PIB fueron les ciudaes autónomes de Ceuta (1%) y Melilla (1,2%), y Cantabria (2,3%).

L'INE destaca que tolos territorios nacionales presentaron medríes del so PIB superiores o iguales a la de la Unión Europea (UE), que foi del 1 %.

PIB por habitante

Madrid rexistró'l PIB per cápita más eleváu en 2024, con 44.755 euros por habitante, siguida por País Vascu (41.016 euros) y Navarra (39.076 euros). Percima de la media de 32.633 euros tamién asitiaron Aragón (36.446 euros), Baleares (36.011 euros) y La Rioxa (34.475 euros).

La media de la UE son 39.870 euros superaos namás por Madrid y País Vascu.

Les comunidaes con menor PIB per cápita fueron les ciudaes autónomes de Melilla (21.128 euros) y Ceuta (23.228 euros), siguíes d'Andalucía (24.566 euros) y Estremadura (25.227 euros).

Asturies ponse na parte media de la tabla, con un PIB per cápita de 29.658 euros. En concretu, ocupa la posición undécima, pero ye la comunidá de la metá norte d'España con un menor nivel de PIB per cápita.

