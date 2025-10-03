Entama esti vienres el Festival Nel Amaro de teatru profesional en llingua asturiana: estes son les obres que se van representar

Esti vienres 3 d'ochobre va facese la primer representación del IX Festival Nel Amaro de Teatru Profesional en llingua asturiana, entamáu pola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. Nesti festival van representase les cuatro obres finalistes qu'opten al premiu del mesmu nome, escoyíes pol xuráu nuna primer fase celebrada nel mes de xunu.

El xuráu, integráu por especialistes en teatru y llingua asturiana y presidíu pol director xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García seleicionó na so primer reunión estos trabayos pa representase neI XI Festival Nel Amaro nestes feches: la obra "1001 Una odisea nel desiertu", d'Higiénico Papel Teatro, que va ser el 3 d'ochobre, a les 18.30 hores; "Tía Miseria", de Covenant Producciones, el 10 d'ochobre a les 20.00; "Vuelu d'andarines", de Nun Tris Teatro, el 17 d'ochobre, 20.00; y "Al rodiu l'horru", d'É Vero Teatro, el 24 d'ochobre, a lse 18.30 hores.

Amás, esti añu'l públicu va tener ocasión de volver disfrutar de la obra ganadora del añu 2024, "Perendi", de La Compañía del Alba, que va zarrar el festival el día 31 d'ochobre a les 20.00 hores.

El Teatru Filarmónica d'Uviéu va acoyer les representaciones, con entrada llibre y gratuita hasta enllenar aforu: les qu'empiecen a les 18.30 son aptes pa tolos públicos y dirixíes a un públicu familiar, y les qu'empiecen a les 20.00 van dirixíes pa públicu adulto.

El Premiu de Teatru Profesional Nel Amaro, dotáu con 6.000 euros, convócase cola mira d'afianzar, arriquecer y prestixar la llingua asturiana y l'eonaviegu nel ámbitu del arte dramáticu. Depués de les representaciones del mes d'ochobre, el xuráu va decidir la obra ganadora, que va poder vese a lo llargo del territoriu asturianu al traviés del programa Autores nel Camín.

El premiu y el festival lleven el nome del autor turonés Nel Amaro (1946-2011), consideráu una referencia fundamental na vanguardia teatral n'asturianu. Nel Amaro foi amás l'autor al que se dedicó la edición de la Selmana de Lletres Asturianes nel 2021.

