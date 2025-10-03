Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles

El segundu premiu llévalu Alexis López Vidal

Los ganadores cola presidenta de Les Filanderes nel centru.

Los ganadores cola presidenta de Les Filanderes nel centru.

David Orihuela

Sixto Cortina (Traducción)

Llangréu

El colectivu sociocultural "Les Filanderes" apurrió los premios del so certame de poesía "Mujeres Silenciadas. Argentina Rubiera". Nesta ocasión, el primer premiu foi pa María Jesús Robles Santamaría pol poema "Las olvidadas". El segundu premiu llevólu Alexis López Vidal por "Tríptico de candado y olvido". L'actu d'entrega de los premios tuvo llugar na Casa de Cultura Escueles Dorado, en Sama, y cuntó cola presencia del alcalde de Llangréu, Roberto García.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

  1. Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
  2. El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
  3. El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
  4. La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
  5. La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste
  6. ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
  7. El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado
  8. Lydia Espina logra plaza en el Instituto Adolfo Posada de manera temporal

"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles

"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles

Entama esti vienres el Festival Nel Amaro de teatru profesional en llingua asturiana: estes son les obres que se van representar

Entama esti vienres el Festival Nel Amaro de teatru profesional en llingua asturiana: estes son les obres que se van representar

¿Cuántos asteroides amenacen la Tierra ? La Universidá d'Uviéu busca la respuesta col mayor telescopiu del Teide

¿Cuántos asteroides amenacen la Tierra ? La Universidá d'Uviéu busca la respuesta col mayor telescopiu del Teide

La economía d'Asturies creció l'añu pasáu'l 3,1%, per debaxo de la media nacional

La economía d'Asturies creció l'añu pasáu'l 3,1%, per debaxo de la media nacional

Avilés empondera la figura del poeta Bernardo Guardado con un homenaxe nel cementeriu avilesín de La Carriona

Avilés empondera la figura del poeta Bernardo Guardado con un homenaxe nel cementeriu avilesín de La Carriona

Estes son les zones d'Uviéu col preciu de la vivienda más altu; y estes otres col más baxu

Estes son les zones d'Uviéu col preciu de la vivienda más altu; y estes otres col más baxu

Solidaridá ensin fronteres nel colexu públicu Xovellanos

Solidaridá ensin fronteres nel colexu públicu Xovellanos

¿Cuántes empreses atropó Asturies esti añu? Son más les que vienen que les que marchen, pero la facturación baxa

¿Cuántes empreses atropó Asturies esti añu? Son más les que vienen que les que marchen, pero la facturación baxa
Tracking Pixel Contents