"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles
El segundu premiu llévalu Alexis López Vidal
Sixto Cortina (Traducción)
Llangréu
El colectivu sociocultural "Les Filanderes" apurrió los premios del so certame de poesía "Mujeres Silenciadas. Argentina Rubiera". Nesta ocasión, el primer premiu foi pa María Jesús Robles Santamaría pol poema "Las olvidadas". El segundu premiu llevólu Alexis López Vidal por "Tríptico de candado y olvido". L'actu d'entrega de los premios tuvo llugar na Casa de Cultura Escueles Dorado, en Sama, y cuntó cola presencia del alcalde de Llangréu, Roberto García.
