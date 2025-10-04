L'IBI marca un nuevu récord n'Asturies, depués de la xuba de la factura nestos dos conceyos

La factura del impuestu de bienes inmuebles (IBI, nes sos modalidaes urbana y rústica) va algamar esti añu per primer vegada los 280 millones d'euros n'Asturies, al tenor de les estimaciones de los recaudadores del tributu municipal que paguen les families y les empreses poles sos viviendes, locales, naves y otres finques.

L'Ente Públicu de Servicios Tributarios del Principáu, que xestiona por delegación l'IBI de 76 conceyos asturianos, y los conceyos d'Uviéu y Valdés, los únicos que recauden el gravame por ellos mesmos, va poner al cobru dende esti mes alredor de 1,2 millones de recibos de la enantes conocida como contribución. L'IBI de 2025 llega esta vegada conxeláu, ensin variaciones al respeutive de 2024, pa la mayoría de los contribuyentes de los principales conceyos asturianos, quitando pa los d'Uviéu y Corvera.

L'importe del IBI camuda principalmente si lo fai dalgún de los dos componentes básicos del impuestu: el valor catastral de los inmuebles (base imponible), que los conceyos pueden actualizar al traviés de dos procedimientos (revisiones ordinaries de los valores catastrales o actualizaciones exprés por aciu de coeficientes incluyíos na llei de Presupuestos Xenerales del Estáu), y el tipu de gravame, que les corporaciones locales pueden xubir o baxar dientro d'unos marxes.

De cara a la campaña fiscal d'esti añu, nengún de los conceyos asturianos revisó de manera xeneral los valores catastrales, según la Dirección del Catastru. Sicasí, dellos sí tocaron les tases de gravame del IBI urbanu. Ente los diez conceyos más poblaos, ficiéronlo dos: Uviéu y Corvera. Y el casu de la capital del Principáu esplica en gran midida que la facturación prevista del IBI esguile de los daqué más de 273 millones de 2024 a los 280 millones envaloraos p'anguaño. Estes cifres nun inclúin la modalidá que se paguen polos llamaos "bienes de característiques especiales" (plantes enerxétiques, banzaos, autopistes de peaxe , aeropuertos…): xunas 700 instalaciones n'Asturies poles que les sos empreses propietaries o concesionaries tributen abargana de diez millones añales.

Uviéu. El Conceyu que gobierna'l PP, con Alfredo Canteli na Alcaldía, decidió alzar pa esti añu'l tipu del IBI urbanu del 0,54% al 0,58% (porcentaxe que s'aplica sobre'l valor catastral pa determinar la cuota a pagar). Xubida tala equival a un 7,14% y foi cifrada pol gobiernu local nunos 30 euros pal recibu mediu d'una vivienda. El presupuestu d'Uviéu pa esti añu cuenta con tener unos ingresos de 76,4 millones pol IBI urbanu. Según una información del Catastru, la facturación d'esa modalidá del impuestu xubió a 70,6 millones en 2024. La revisión del tipu de gravame llegó dempués de que, l'añu anterior, el conceyu va rebaxar del 1% al 0,94% el tipu estremáu (conocíu como "IBI de los ricos") que paguen les empreses polos inmuebles non residenciales y que'l so valor supera'l millón d'euros. Pa 2025, esi "IBI de los ricos" caltiense estable nel 0,94%.

Corvera El tipu del IBI urbanu nesti conceyu, onde gobierna'l PSOE, xubió pa 2025 del 0,92% al 0,95%. Ye un incrementu equivalente a un 3,26%, cerca de la tasa que la inflación que ta rexistrando esti añu (3,1% n'agostu). Corvera va pasar al cobru, al traviés de l'axencia tributaria del Principáu, unos 13.500 recibos, por un montante total que va rondar los 4,9 millones.

Otros conceyos. El restu de los diez conceyos con más población (Xixón, Avilés, Siero, Llangréu, Mieres, Castrillón, Samartín del Rei Aurelio y Villaviciosa) caltuvieron estable l'IBI. Avilés y Siero xubiérenlu en 2024. Tampoco hai cambios en Llanes y Llanera, territorios que, entá con menos habitantes que los citaos, llogren altes recaudaciones en relación a los sos tamaños (en Llanes pol gran númberu de segundes residencies).

Nos conceyos que tienen delegada la recaudación del IBI nel Principáu, el períodu de cobranza del impuestu empezó'l 20 de setiembre y va allargase hasta'l 20 de payares. Dientro d'esti últimu mes va pasase al cobru coles mesmes el segundu plazu del recibu p'aquellos ciudadanos y empreses qu'optaren por fraccionar el pagu.

