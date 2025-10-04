Nueva llinia de contenedores d'El Musel a Europa, de Wec Lines
Va facilitar les esportaciones ya importaciones de les Isles Britániques y va conectar con Amberes y con puertos de Francia
Sixto Cortina (Traducción)
El puertu d'El Musel estrena esti mes una nueva llinia regular de contenedores hacia'l norte d'Europa, de mano de la naviera Wec Lines, qu'incluyó al puertu de Xixón, amás de los puertos de Montoir de Bretagne (el de Nantes, en Francia) y Amberes (Bélxica) como escales adicionales na llinia que yá xunía los puertos de Bilbao, Le Havre (Francia), Dublín (Irlanda) y Liverpool (Inglaterra).
Les llinies regulares son claves pa facilitar les esportaciones ya importaciones d'empreses asturianes, siendo'l contenedor davezu la principal fórmula pa los unvíos de carga xeneral, qu'amás ye la más rentable por tonelada pa los puertos.
La naviera rescampla que'l serviciu ufierta "una alternativa rápida y fiable" al tresporte por camión ente España y les Isles Britániques. El serviciu d'esta llinia ye selmanal y la compañía destina a la mesma dos barcos portacontenedores.
Los tiempos de tránsitu pa un contenedor que se cargue en Xixón van ser cuatro díes pa llegar a Dublín, seis pa llegar a Liverpool, ocho díes pa llegar a Amberes –ún de los principales hubs marítimos d'Europa– once díes pa llegar a Le Havre y doce a Montoir de Bretagne. Esi ye l'orde nel que se van facer les escales na llinia, incluyendo una previa a toes elles en Bilbao, a onde'l barcu va llegar al otru día de salir d'El Musel.
Nel otru sen del percorríu, un contenedor va poder llegar a Xixón dende Montoir de Bretagne (puertu col que tuvo conectáu pela autopista del mar va años) nun día. De la mesma, van ser trés díes dende Le Havre, seis dende Amberes, ocho dende Dublín y diez dende Liverpool.
La naviera ufierta conexones ferroviaries con Escocia y con Belfast pel Mar d'Irlanda, promocionando la ruta como un "serviciu puerta a puerta", cola posibilidá de cargar contenedores frigoríficos especiales pa mercancíes perecederes o conxelaes.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
