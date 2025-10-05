Asturies axudica 740 places fixes d'enfermería y asina se distribúin pel territoriu

Les árees sanitaries d'Uviéu y Xixón atropen más del 60 por cientu de les places d'enfermería que van ser cubiertes por personal estatutariu fixu por mor d'un concursu-oposición convocáu a finales de 2022.

El total de places convocaes y axudicaes ye de 740. El Boletín Oficial del Principáu (BOPA) publicó va unos díes la relación de puestos del Serviciu de Salú del Principáu d'Asturies (Sespa) que van axudicase y comunica'l procedimientu a siguir pa la eleición de les mesmes.

Por árees sanitaries (ocho entá, pero a partir de 2026 van ser trés), la distribución de places que s'axudiquen ye la siguiente: área de Xarrio (Noroccidente), 30; área de Cangas (Suroccidente), 18; Avilés y comarca, 96; Uviéu y centru d'Asturies, 283; Xixón, Carreño y Villaviciosa, 180; Oriente, 18; cuenca del Caudal, 50; y cuenca del Nalón, 65.

Les meyores notes

Los diez aspirantes con mayor puntuación son, por esti orde, Cristina Muñiz Fernández, Luis Argüelles Otero, Lorena Bobes Fernández, Beatriz Prada Fernández, Manuel Gayol Fernández, Lucía Martínez Pérez, Mónica López Ventoso, Judit García García, Patricia González Robles y Cristina Papín Cano.

L'exame d'esti concursu-oposición tuvo llugar el sábadu 23 de marzu de 2024 nel Recintu Ferial Luis Adaro, de Xixón. Pa les 740 places inscribiéronse un total de 5.085 aspirantes, d'ellos 3.429 asturianos y 1.656 de fuera.

El próximu 9 payares, va celebrase en Xixón un nuevu exame d'un concursu-oposición d'enfermería pal que tán inscritos 7.222 candidatos que se xuguen 299 places.

