El promotor del parque eólicu con molinos de 200 metros nel centru d'Asturies pide los permisos

El proyeutu pa construyir un parque eólicu nel área central d'Asturies con molinos de 200 metros d'altor –cuasi trés vegaes más que la torre de la catedral d'Uviéu– avanza na so tramitación. Varende Renovables, sociedá controlada pol fondu d'inversión canadiense Brookfield, presentó solicitú d'autorización alministrativa previa y d'evaluación ambiental d'esti parque eólicu denomináu La Mofosa.

El parque va tener ocho aeroxeneradores con una potencia instalada de 54,4 megavatios (MW) y va allugase na contorna del altu de La Degollá, nos conceyos de Les Regueres, Illas, Candamu y Llanera. En llinia recta va tar a unos 20 kilómetros del centru d'Uviéu.

Na zona prevista pal nuevu proyeutu eólicu yá ta operativu un parque de 16 MW propiedá del grupu Ibereólica denomináu Peña del Cuervu. Tamién tien ocho aeroxeneradores, pero con unes dimensiones qu'equivalen a la metá de los molinos entamaos pa La Mofosa.

Amás, una filial de Repsol tamién proyeuta na mesma zona un parque eólicu, denomináu Bufarán, con once aeroxeneradores y una potencia de 68,2 MW.

La sociedá controlada pol fondu d'inversión canadiense Brookfield cuenta facer una inversión de 66,7 millones d'euros nel parque La Mofosa.

