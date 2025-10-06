L'asturianu entra nes escueles oficiales d'idiomes y el Principáu busca profesores: estos son los requisitos

El Gobiernu del Principáu convocó'l xueves pasáu'l procedimientu pa constituyir bolses de profesoráu pa impartir llingua asturiana, gallego-asturianu o eonaviego nes Escueles Oficiales d'Idiomes (EOI). La resolución, publicada nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA), establez un plazu de diez díes hábiles dende la publicación pa que los docentes interesaos presenten les sos solicitúes.

La midida respuende al desenvolvimientu del decretu d'agostu d'esti añu, de la Conseyería d'Educación, que modificó la normativa vixente pa incorporar la enseñanza oficial del asturianu nes EOI. Según esplicó la Conseyería d'Educación, la implantación va ser progresiva y va entamar esti cursu nel centru d'Uviéu, cola previsión d'estendese a otres localidaes en próximos exercicios.

Van poder participar nel procesu los funcionarios de carrera n'activu pertenecientes a los cuerpos de maestros, profesoráu de Secundaria y d'Escueles Oficiales d'Idiomes, siempre que tengan destín definitivu en centros públicos de la comunidá. Otru de los requisitos ye figurar nel Rexistru Xeneral de Capacitación en llingua asturiana, gallego-asturianu o eonaviego.

El procedimientu va resolvese por concursu de méritos, con un baremu máximu de 25 puntos. Valoraráse l'antigüedá nel cuerpu docente, la esperiencia previa na enseñanza d'estes llingües, la pertenencia a cuerpos cimeros y les titulaciones o certificaos llingüísticos apurríos polos aspirantes.

En zarrándose'l plazu d'inscripción, la Conseyería va publicar la llista provisional d'almitíos y escluyíos, que va poder ser iguada nun periodu de cinco díes hábiles. Darréu va facese pública la relación definitiva, y dende ehí van formalizase los nomamientos en réxime de comisión de servicios, anovables hasta'l 31 d'agostu de cada cursu académicu.

Un pasu alantre

La convocatoria supon un pasu alantre na normalización del asturianu nel sistema educativu y na so ufierta reglada na enseñanza d'idiomes, tal que señaló'l Gobiernu. Esti cursu impartiránse los niveles A1, A2, B1 y C1, cola previsión d'incorporar el nivel B2 nos próximos años, en función de la demanda del alumnáu y la disponibilidá de profesoráu y recursos.

L'Executivu autonómicu ta enfotáu en que la creación d'estes bolses facilite la incorporación de docentes especializaos y refuerce la calidá de la ufierta. Amás, el procesu va permitir tener un llistáu estable de profesoráu habilitáu, que va dar cobertoria a la espansión del asturianu nes Escueles Oficiales d'Idiomes.

