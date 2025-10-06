El riosellanu Milio Ureta, premiáu col Pachín de Melás de teatru n'asturianu 2025

El Premiu Pachín de Melás de testos teatrales n'asturianu amiesta un ganador nuevu a la so historia: el riosellanu Emilio Ureta Soto, cola obra "Sobrante d'un foriatu recortable enantes de les venti cero nueve". Ye la tercer edición d'esti gallardón que convoca la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

De la pieza teatral ganadora, el xuráu emponderó "la so capacidá pa construyir personaxes conmovedores al traviés d'imáxenes mui suxerentes, amás de pa tratar asuntos d'actualidá como la inmigración, la identidá o la sexualidá".

El xuráu, que destacó la calidá tan alta de les obres presentaes, tuvo presidíu pol direutor xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, y compuestu polos escritores Henrique Facuriella y Chechu García; l'actriz y profesora de la Escuela Superior d'Arte Dramáticu del Principáu d'Asturies Begoña Martínez Cezón; la profesora especialista en Llingua Asturiana Tamara Collar y el ganador de la edición pasada, Xandru Martino Ruz. El filólogu adscritu al Serviciu de Planificación Llingüística Xosé Miguel Suárez actuó como secretariu.

El premiu Pachín de Melás de testos teatrales n'asturianu ta dotáu con 6.000 euros y contempla amás la coedición del testu y la coproducción de la obra xunto a una compañía profesional, aparte del compromisu d'incluyila ente les actividaes culturales promovíes pol Principáu.

El Gobiernu d'Asturies impulsa'l gallardón pa promover la creación y afalar la puesta n'escena d'obres de teatru n'asturianu. El premiu recibe'l nome del seudónimu col que se conocía al dramaturgu Emilio Robles Muñiz (Xixón, 1877-1937), fundador de la corriente costumista.

Milio Ureta Soto (Ribeseya, 1970), escritor con formación actoral y dramaturxa, diose a conocer sobremanera como poeta. Ganador dos veces del Premiu Teodoro Cuesta de poesía, publicó los poemarios "Poemes del amor simétricu" (2019), "Pexe les manes" (2022) y "L'acentu [de per embaxu] de les velux grandes" (2024), amás de "Cantar de mi mesmu" (2021), traducción de "Song of Myself", de Walt Whithman. Nel 2023, l'autor disfrutó n'A Coruña de la beca Asturies de lliteratura en residencia, proyeutu que tien el sofitu de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

