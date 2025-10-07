Esta central va ser la "columna vertebral" del futuru d'Hunosa y va sostener más de 250 empleos

La central de biomasa d'Hunosa en La Pereda va empezar a producir enerxía nel primer semestre de 2027 y va sostener 251 empleos, 51 d'ellos na planta y 200 indireutos nes xeres de xestión forestal y tratamientu de la biomasa. Rescampláronlo'l presidente d'Hunosa, Enrique Fernández, y la direutora del Institutu de Transición Xusta, Judith Carrera, que caltuvieron va unos díes un alcuentru na sede de la compañía estatal minera n'Uviéu.

Judith Carrera, que la selmana pasada tuvo visitando n'Asturies proyeutos financiaos pol Institutu de Transición Xusta (el llunes y el martes tuvo nel Suroccidente pa comprobar la marcha de los trabayos de restauración de les mines a cielu abiertu de Tormaleo, Buseiru y Zarréu), destacó la importancia de los concursos de los denominaos nuedos de transición xusta pa otorgar derechos d'accesu a la rede eléctrica a proyeutos anovables que contribuyan a impulsar l'actividá económica y l'empléu nes zones onde zarraron centrales térmiques de carbón. La otra selmana, l'Institutu axudicó definitivamente'l concursu del nuedu de 220 kilovoltios (kV) de La Pereda, en Mieres, a Hunosa, que llogró 50 megavatios (MW) pal so proyeutu de central de biomasa a partir de l'actual de carbón.

La direutora del Institutu de Transición Xusta resaltó que nos concursos de los nuedos, perriba de los criterios téunicos, "tienense en cuenta los socioeconómicos" y nesi puntu destacó l'impactu que va tener el proyeutu d'Hunosa. El presidente de la compañía estatal, Enrique Fernández, señaló que la inversión va ser de 55 millones d'euros y que la planta va xenerar "51 empleos direutos y una estimación de cuandu menos 200 inducíos na xestión forestal y el tratamientu de la biomasa". Fernández destacó que les obres empezaron el pasáu abril colos trabayos d'esmantelamientu y que, una vegada llograda la conexón a la rede y los últimos permisos va entamase cola instalación de los nuevos equipos pa que la reconvertida central pueda empezar a producir con biomasa "nel primer semestre de 2027". La central va tener una retribución asegurada pola so enerxía a lo llargo de los próximos 20 años. "Supon la columna vertebral del tresformamientu d'Hunosa que tamos planiando colos sindicatos pa dar una continuidá y un futuru pa la compañía a lo menos hasta 2050", destacó Fernández.

L'Institutu de Transición Xusta tien pendiente de resolución el concursu del nuedu eléctricu de Narcea, en Tinéu, pa nuevos proyeutos d'anovables. Judith Carrera señaló qu'en próximes feches va publicase la relación de solicitúes almitíes (nesti casu dio a entender qu'hai delles y non solo una como pasó col nuedu de La Pereda) y que'l concursu va resolvese definitivamente "nel primer trimestre de 2026".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"