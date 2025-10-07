Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iván Ferreiro torna a Xixón cola so xira 'Hoy x Ayer': feches y detalles del eventu

El gallegu va llegar otra vuelta a la ciudá nun conciertu nel que va repasar los sos grandes ésitos

Un conciertu d'Iván Ferreiro nel teatru de La Llaboral.

Un conciertu d'Iván Ferreiro nel teatru de La Llaboral. / Ángel González

Pablo Palomo

Sixto Cortina (Traducción)

Xixón

Iván Ferreiro nun ye namás una de les voces más reconocibles de la música española. Escurque tamién seya una de les meyores. Por eso, el so regresu a Xixón puede entendese como un gran acontecimientu pa los aficionaos a la música indie. Y ye que'l gallegu, autor de la icónica "Turnedo", asoleyó nueves feches pa la so xira.

Ferreiro anunció les diez primeres cites de la so nueva xira “Hoy x Ayer”. Ye un percorríu musical que conmemora los sos 35 años de carrera repasando los cantares más emblemáticos de la so trayeutoria, dende "Los Piratas" hasta l'actualidá, espliquen los organizadores del conciertu.

El tour va pasar per Bilbao, A Coruña, Barcelona, Xixón, Murcia, Sevilla, Valencia, Salamanca, Zaragoza y Madrid. Les entraes tán yá disponibles na so páxina web.

El conciertu en Xixón

El conciertu d'Iván Ferreiro en Xixón va ser el 23 de mayu nel Xixón Arena. Una allugamientu que s'estrenó l'añu pasáu na plaza de toros d'El Bibio y qu'esta temporada torna como un nuevu encontu pa entamar toa triba d'actos y eventos.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

