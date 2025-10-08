El Gobiernu destina 50.000 euros a l'Academia de la Llingua pa impulsar l'asturianu y la cultura
S. C.
El Conseyu de Ministros aprobó esti martes un real decretu qu'asigna 1,8 millones d'euros a entidaes vinculaes cola investigación, la cultura y la xeneración de conocencia n'España, ente elles l'Academia de la Llingua Asturiana, que va recibir 50.000 euros pa gastos de funcionamientu.
L'ayuda va permitir a l'Academia financiar personal, xestión, servicios y auditoríes a lo llargo de 2025, coles mires de caltener y promover la llingua y la cultura asturiana.
Amás de la entidá asturiana, el Gobiernu concede subvenciones a instituciones de Cataluña, País Vascu, Galicia y, per primer vegada, a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va recibir 198.000 euros pa inversiones.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidaes, Diana Morant, destacó qu'estes entidaes contribúin a promover l'espíritu científicu y cultural más diversu del país.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
