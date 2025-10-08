José María Montes Presa despídese de la presidencia de l'Asociación d'Intérpretes de la Canción Asturiana

"Esti va ser l'últimu día de la Canción Asturiana nel que yo actúe como presidente de l'Asociación d'Intérpretes, porque esti añu vamos convocar elecciones a la Xunta Directiva y nun cuento presentame". Con estes palabres y el tonu cenciellu que lu caracteriza, José María Montes Presa, tamién conocíu como Chema Fosagra nos círculos de monologuistes asturianos, anunció que dexa vacante la presidencia de l'Asociación d'Intérpretes de Canción Asturiana (AICA).

Aprovechó'l 35u aniversariu del organismu, celebráu nel teatru Xovellanos de Xixón, pa dar una noticia que pilló por sorpresa a los presentes. Féxolo dempués d'asegurar que la tonada nun ta pasando pol so meyor momentu. "Va ser cosa de les modes", mentó, anque aseguró que "la canción asturiana va a pervivir porque nun puede desapaecer". "La canción asturiana ta calteniéndose güei gracies a un montón d'intérpretes que son como los últimos de Filipines. Lluchando contra tou y contra toos y perriba de too", anunció Montes Presa.

L'actual presidente declaró que los problemes que traviesa la canción asturiana surden de la imposibilidá de que los autores puedan profesionalizase. Y en casu de facelo, llógrenlo per otres víes primero de tornar a la tonada. Sicasí, agradeció'l sofitu de les instituciones ellí presentes como la conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el presidente de la Xunta Xeneral, Juan Cofiño; l'Alcaldesa de Xixón, Carmen Moriyón y el conceyal de Relaciones Institucionales Jorge González-Palacios.

José María Montes Presa llegó a la presidencia d'AICA en 2018, namás dos años dempués d'axuntase a l'asociación. Natural de Bendición (Siero), nació en 1952 y dedicó la so vida llaboral a la educación, siendo profesor n'Uviéu y en Marruecos de 1984 al 1989 y del 2004 al 2010.

