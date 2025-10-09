Estes son les doce cintes del meyor cine d'autor internacional que compiten en Xixón
El festival celebra'l regresu de nomes yá premiaos n'otres ediciones, como los arxentinos Jallinsky y Marinaro y el canadiense Denis Côté
Sixto Cortina (Traducción)
El Festival Internacional de Cine de Xixón presentó esti día la programación FICX Premiere, competición internacional dientro de la Sección Oficial. La seleición final, compuesta por doce títulos, completase con ocho nuevos trabayos que sorrayen la identidá del festival: el descubrimientu de nuevos talentos, l'apuesta pol cine d'autor más coraxosu y el regresu de cineastes con un trabayu que fuera galardonáu n'ediciones pasaes, esplicó la organización.
Entre otres, el programa inclúi l'estrenu mundial del nuevu llargumetraxe de Sofía Jallinsky y Juan Basovih Marinaro, "Los bobos", thriller de dos autores que saben lo que ye ganar en Xixón. Lo mesmo que'l cineasta canadiense Denis Côté, que tamién vuelve al FICX col estrenu n'España de "Paul". La llista de direutores que retornen a Xixón amplíase col cineasta francés Eugène Green ("A árvore do conhecimento") o la francesa Marie Losier ("Barking in the Dark"). La so compatriota Sophie Letourneur, presenta "L’Aventura". Tamién podrá vese "Back to the Family", nueva película del lituanu Šarunas Bartas, del que tamién se verá "Llaguna" n'Esbilla. "The Assitant", de la pareya formada por Wilhelm Sasnal y Anka Sasnal y "Slackers", de Sorina Gajewski, completen el programa.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
