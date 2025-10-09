Histories del pozu: Llaviana acueye una amuesa coles obres ganadores del concursu de microrrelatos mineros Manuel Nevado Madrid
La inauguración será esti mesmu xueves
Sixto Cortina (Traducción)
La esposición "El pozu que non va a pesllar. XX años del Concursu de Microrrelatos Mineros Manuel Nevado Madrid", enseñase hasta'l 24 d'ochobre nel centru d'anovación y desarrollu del altu Nalón (Cidan), en La Pola Llaviana. L'amuesa ta entamada pola Fundación Juan Muñiz Zapico, cola collaboración d'Hunosa y del Conceyu de Llaviana. La inauguración va ser esti mesmu xueves.
"El Concursu de Microrrelatos Mineros nació nel añu 2004 por iniciativa de la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CC OO Asturies. Lleva'l nome de Manuel Nevado Madrid, mineru y sindicalista que foi un referente nes cuenques mineres.
Na so dilatada historia fueron miles los relatos recibíos de toles partes del mundu, siendo un concursu únicu a nivel internacional na so temática, la cultura ya hestoria minera", destacaron responsables de CC OO.
Fotografíes
La esposición que lleva por títulu "El pozu que non va a pesllar" centrase nos relatos ganadores de les primeres venti ediciones, acompañaos por fotografíes del Archivu Históricu Mineru d'Eduardo Urdangaray.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
