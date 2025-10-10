Los motivos polos que se disparó más d'un 47% l'usu de gas n'Asturies a lo llargo del branu

El consumu de gas n'Asturies disparóse más d'un 47% a lo llargo del branu pasáu. Dos factores principales espliquen esta fuerte xubida. Per un llau, les midíes de Rede Eléctrica d'España pa garantizar la estabilidá del sistema depués del gran apagón del abril pasáu, qu'inclúin un mayor usu de les centrales de ciclu combináu de gas, y per otru llau, la reconversión del grupu 2 de la central térmica d'Aboño, que dende finales de xunetu utiliza como combustible gas natural, xunto a gases siderúrxicos, en sustitución del carbón. La transición enerxética hacia les anovables tien n'Asturies un pasu entemediu col gas.

Según datos arrexuntaos pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei), a lo llargo del mes de xunetu'l consumu de gas natural n'Asturies algamó los 1.150 xigavatios hora y n'agostu caltúvose perriba de los 1.000 xigavatios, con 1.047. En total, nesos dos meses de branu consumiéronse 2.197 xigavatios hora frente a los 1.493 del mesmu periodu nel añu anterior. La medría foi de más del 47%.

Un factor clave pa esplicar esi incrementu de consumu ye la mayor actividá de les dos centrales de ciclu combináu d'EDP en Soto Ribera dientro d'un enclín xeneral n'España pa esta teunoloxía. “No que va de 2025, los ciclos combinaos incrementaron la so producción un 33%, especialmente a partir d'abril, coincidiendo col apagón. Y ye que Rede Eléctrica d'España paez que punxo un suelu del 8% de xeneración procedente de los ciclos combinaos de gas pa garantizar la estabilidá del sistema eléctricu”, espliquen fontes del Grupu ASE, consultora especialista n'inxeniería, economía y regulación enerxética.

L'otru factor clave ye la tresformación de la central térmica de carbón d'Aboño. L'alianza formada por EDP y el Grupu Masaveu invirtió más de 40 millones d'euros pa reconvertir el grupu 2 de la central y sustituyir como combustible principal al carbón pol gas natural. Depués de 16 selmanes d'intervención, precedíes por más d'un añu de preparación, a finales de xunetu'l grupu 2 de carbón d'Aboño empezó a xenerar eletricidá con gas natural, acompañáu de gases siderúrxicos procedentes de la vecina planta d'ArcelorMittal en Veriña. Esti nuevu usu de gas d'Aboño yá se notó na estadística de consumu d'Asturies.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"